Piráti se s Babišem přetahují o tvrdší pravidla pro mobilní operátory. Vláda nás obešla, zlobí se

Kabinet dnes schválil návrh novely zákona o elektronických komunikacích, která má zkrátit dobu pro přechod mezi mobilními operátory, zjednodušit přechod pro zákazníky a snížit pokuty za ukončení smlouvy. Novelu předložil premiér Andrej Babiš (ANO), do knihovny vládních materiálů byl návrh vložen dnes. Piráti v úterý představili vlastní návrh, který problematiku řešil podobně, s jeho oficiálním podáním ale chtěli počkat do konce týdne, aby mohli zapracovat případné připomínky ANO a ODS.

„Vládní mašinérie se díky aktivitě Pirátů konečně rozhodla konat a zahájila kroky vedoucí k tolik potřebnému zjednodušení a zlevnění přechodu mezi mobilními operátory, a tím započala cestu ke zvýšení konkurence na mobilním trhu. Za absurdní však považujeme fakt, že v neděli došlo v přímém přenosu k domluvě zástupců poslaneckých klubů Pirátů, ANO i ODS na tom, že se bude předkládat a případně vylepšovat pirátský návrh na změnu zákona o elektronických komunikacích, o dva dny později představuje vláda svůj návrh,“ uvedl Jiránek.

Výjimku z projednání návrhu v meziresortním připomínkovém řízení, kterou Babišovu návrhu poskytl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), označil Jiránek za obcházení běžného legislativního procesu. Piráti původně jako argument pro schválení poslaneckého návrhu uváděli, že jeho projednání na rozdíl od vládních materiálů připomínkové řízení nezdrží.

„Výjimku z projednání v meziresortním připomínkovém řízení lze na jednu stranu uvítat, jelikož i Piráti chtějí prosadit potřebné změny co nejdříve tak, aby lidé mohli přecházet mezi operátory jednodušeji a levněji. Na druhou stranu si můžeme jen postesknout, že nečinné ministerstvo průmyslu tuto zásadní problematiku dosud neřešilo,“ uvedl Jiránek. Zdůraznil však, že Piráti považují kroky, které povedou k větší konkurenci na trhu a k nižším cenám mobilních služeb, za správné.

Vládní návrh by se mohl začít projednávat na schůzi Sněmovny, která začne v polovině dubna. Pokud by Piráti předložili svůj návrh, mohl by se také dostat na program dubnové schůze. Pokud jsou ve Sněmovně dva návrhy na stejné téma, zpravidla se jejich projednávání spojuje, tedy projednávají se prakticky souběžně.