Pithart: Vyčítají nám, že jsme nezakázali komunisty. Kdo a jak to ale měl udělat? | info.cz

Lidé jsou podle bývalého předsedy vlády a Senátu Petra Pitharta zklamáni polistopadovým vývojem, protože očekávali, že se dostaví něco jako katarze, očištění a osvobození, ale nestalo se tak. „Slýchám, že jsme neměli přijmout kontinuitu práva,“ uvedl včera na konferenci Advokáti proti totalitě. „Mluví se o tom, že jsme to zavinili tím, že jsme nezakázali KSČ. Nikdo ještě neřekl kdo, jaký orgán a podle jakého procesu, to měl udělat,“ pokračuje jeden z výrazných aktérů sametové revoluce. A tak se podle něj stalo, že příběh posledních 30 let není věrohodný. Proti slovům Pitharta se vymezil historik Petr Blažek, podle kterého takové nástroje existovaly, jen se nenašla politická odvaha pro jejich využití.