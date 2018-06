Podle Transparency Babiš dál ovládá Agrofert. Je to nesmysl, tvrdí premiér

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle organizace Transparency International (TI) nadále ovládá holding Agrofert. Organizace to dnes uvedla v tiskové zprávě s odvoláním na informace ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru. Babiš vyjádření organizace odmítl, novinářům řekl, že holding převedl do svěřenských fondů.

Slovenský registr označuje Babiše za jednoho z konečných uživatelů výhod činnosti Agrofertu. Slovenské právo takto označuje fyzické osoby, které ovládají nebo kontrolují činnost právnických osob a v jejichž prospěch právnické osoby vykonávají svou činnost nebo obchod.

Babiše za konečného uživatele výhod označují dokumenty v registru vypracované právní kanceláří zastupující Agrofert. Zdůvodňují to skutečností, že je zakladatelem svěřenských fondů, do nichž Agrofert vložil, a zároveň je v postavení obmyšleného, tedy osoby, v jejíž prospěch má být plněno ze strany fondů.

Podle TI skutečnost, že Babiš patří mezi osoby ovládající Agrofert, má právní dopady na střet zájmů a na poskytování dotací holdingu. "Vzhledem k tomu, že se Evropský parlament již dříve usnesl, že by firmy vlastněné politiky neměly získávat dotace, naskýtá se otázka, zda by se neměla znovu přezkoumat způsobilost celého holdingu Agrofert v čerpání veřejných financí," uvedl šéf české pobočky TI David Ondráčka.

Babiš dnes před novináři odmítl, že by Agrofert ovládal. „Je to nesmysl. Já jsem odešel z Agrofertu v roce 2014 a podle lex Babiš jsem se zbavil Agrofertu,“ připomněl, že na základě zákona o střetu zájmů převedl loni holding do dvou svěřenských fondů. Pokud by tak neučinil, firma by podle zákona přišla o přístup k některým státním dotacím. „Zachoval jsem se podle zákona. Agrofert neovládám, odešel jsem a také jsem ho odevzdal do svěřenských fondů,“ řekl Babiš.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Vlatní také mediální dům Mafra, která vydává například deníky Lidové noviny a MF Dnes. Loni zaměstnávala zhruba 33.000 lidí, podobně jako předloni, z toho 22.000 v Česku. Loni se konsolidovaný zisk skupiny Agrofert meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun.