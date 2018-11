Policie se snaží kontaktovat syna Andreje Babiše, ten s ní zatím nekomunikuje

Ptáček zároveň varoval, aby média nespojovala vyšetřování údajného únosu a vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. "Není možné spojovat tyto dvě věci a to prověřování podnětu o únosu a vyšetřování Čapího hnízda," uvedl a doplnil, že policisté už únos Andreje Babiše mladšího prošetřovali, ale nepřišli na to, že by se stal trestný čin.

Kriminalisté nyní informace televize Seznam prověřují pod dohledem státního zastupitelství kvůli podezření z trestného činu zavlečení, u nějž je trestní sazba nižší než v případě únosu.

Státní zástupce Martin Erazím na tiskové konferenci, během níž nebyly připuštěny otázky, uvedl, že vyšetřovatelé chtějí určitě Babiše vyslechnout a spolupracují se švýcarskými orgány. Erazím rovněž upozornil, že výslechu musí předcházet posouzení stavu obviněného, které zatím nebylo možné, přestože bylo připraveno již před několika měsíci. Výslech Babiše juniora navíc není klíčový, protože je sám v případu obviněný.