Posílání Židů do plynu? Výroky představitelů SPD jsou hloupé, některé i trestné, míní právník

Židé, Romové a homosexuálové by se měli střílet a plynovat, růst romské populace je bezpečnostním rizikem pro stát a v Letech u Písku stál „pseudokoncentrák“. Výroky představitelů hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD) v posledních měsících pobouřily řadu lidí. Někteří kvůli tomu začali na tváře hnutí podávat trestní oznámení. Tomu čelí předseda Tomio Okamura, poslanec Miloslav Rozner nebo bývalý tajemník Jaroslav Staník. Podle advokáta Aleše Rozehnala posílání lidí do plynu už překračuje hranice svobody slova a mělo by být potrestáno.

Více než půl roku od voleb je kolem hnutí SPD stále rušno. Obsazení některých významných sněmovních funkcí, včetně té místopředsednické, jeho představiteli je trnem v oku řadě politiků. Stalo se dokonce předmětem koaličních jednání mezi hnutím ANO a ČSSD. Socialisté si navíc zakázali spolupráci s Okamurovou partají.

Problematická je především rétorika, kterou členové SPD používají. Výrazně obhajují Rusko, jsou členy prokremelských facebookových skupin a často citují dezinformační weby a šíří konspirační teorie.

Poslanec Jiří Kobza například na Facebooku jen pár dní před volbami naznačoval, že onemocnění prasat tzv. africkým morem může být snahou odvést pozornost od jiných kauz typu lithium. Mimochodem kauzu lithium, která výrazně ovlivnila závěr kampaně a přinesla voliče mimo jiné právě SPD, dostaly do veřejného prostoru proruské weby v čele s Aeronetem.

Kobzova kolegyně Jana Levová zase mezi Čechy vypustila hoax o 30 migrantech, kteří měli uprchnout z autobusu na Rokycansku a rozutéct se do lesa. „Včera i dnes jsem hledala zprávu v tisku nebo na internetu a na nic jsem nenarazila,“ upozorňovala na domnělé utajování skandálu Levová. Ve skutečnosti se však událost vůbec nestala, což potvrdila Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra i Cizinecká policie.

Hoax, který šířila současná poslankyně SPD Jana Levováautor: hatefree.cz

Větším problémem než hoaxy a konspirace jsou však útoky proti národnostním a sexuálním menšinám. Vrcholem byly výroky předsedy Tomia Okamury, poslance Miloslava Roznera či někdejšího tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Těmi se dokonce zabývá policie.

Okamura na svém Facebooku dlouhodobě kritizuje romskou menšinu. Před třemi lety mluvil o růstu romské populace jako o jednom ze dvou největších bezpečnostních rizik, kterým Česko čelí. Tím druhým měli být migranti.

„Za posledních 70 let stoupl počet Romů v České republice 32 krát. Ano, slyšíte dobře, je to skutečně neuvěřitelný nárůst. Zatímco v Roce 1945 u nás žilo 10 tisíc Romů, tak letos je to podle odhadů 320 tisíc. Jen za posledních 14 let se jejich počet zdvojnásobil. Vzhledem k tomu, že podíl tohoto etnika na zločinu je velmi vysoký, jedná se o další obrovskou zátěž pro státní rozpočet. Při této strmé křivce růstu porodnosti nepřizpůsobivého obyvatelstva nebude mít brzy ekonomicky aktivní obyvatelstvo sílu utáhnout finančně republiku,“ strašil Okamura.

Loni v květnu zase současný místopředseda Sněmovny obhajoval vraždu Roma tím, že na mnoha místech působí Romové problémy, a nemohou se tedy divit, že k nim roste nechuť. Do největších potíží ho přivedla letošní slova o pracovním táboře v Letech u Písku. Tábor podle něj nebyl hlídaný a vězni se v něm mohli volně pohybovat. Okamura své výroky dokládal neexistující knihou z nakladatelství Akademie věd. Spolek Konexe na něj kvůli tomu podal trestní oznámení.

Tomu čelí také poslanec SPD Miloslav Rozner, který se před volbami proslavil svojí rétorickou neschopností v debatě na České televizi. Na sjezdu SPD Rozner podobně jako Okamura bagatelizoval romský holokaust a roli tábora v Letech. „Nevyhodil bych půl miliardy korun z okna za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku,“ pravil Rozner, čímž podle Mladých sociálních demokratů a aktivisty Martina Uhlíře porušil zákon.

„Nemyslím, že by bylo možno všechny tyto výroky hodnotit stejně. Některé jsou pouze hloupé a hloupost není postižitelná právem. I hloupí lidé mají právo svobodně projevit svůj názor, který bude samozřejmě opět zřejmě hloupý. Navíc je dle mého soudu žádoucí dekriminalizace verbálních útoků. V demokratické společnosti by se konflikty neměly řešit zákazy nebo primárně prostřednictvím trestního práva, ale diskuzí a argumenty,“ říká pro INFO.CZ nejen o Roznerovi s Okamurou, ale i o dalších prezentacích členů SPD, advokát Aleš Rozehnal.

Rozehnal však upozorňuje, že v případě SPD se najdou i výroky, které by právo mělo postihnout. Trest by podle něj měl přijít například za slova bývalého tajemníka hnutí Jaroslava Staníka. Bývalý policista, který vyháněl novináře z volebního štábu a volal na ně policii, má nyní sám problémy se zákonem. Trestní oznámení na něj podal aktivista Jan Cemper.

Staník měl porušit zákon výkřiky, které z jeho úst vyšly krátce po volbách v Poslanecké sněmovně. Podle Aktuálně.cz Staník říkal, že „by se homosexuálové, Cikáni a Židi měli střílet hned po narození a Židi zplynovat.“

„I svoboda slova má svoje hranice. Pokud někdo prohlásil, že „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“, jedná se již o jednání, které je možno charakterizovat jako podněcování k nenávisti ke skupině osob nebo k omezování jejich práva a svobod. Takové jednání již samozřejmě trestné je, a mělo by být potrestáno,“ míní Rozehnal.