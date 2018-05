Potichu a tajně: ANO nezveřejní jména svých ministrů před vnitrostranickým referendem

ANO nezveřejní jména svých ministrů v případné vládě s ČSSD před vnitrostranickým referendem v sociální demokracii, které začne příští týden. Dnes to při návštěvě Ústeckého kraje řekl novinářům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jména všech členů kabinetu chtěla znát část politiků ČSSD, podle nich je to třeba, aby se mohli sociální demokraté v referendu kvalifikovaně rozhodnout o vstupu do vlády. ČSSD už slíbila, že svých pět kandidátů do vlády před referendem zveřejní.