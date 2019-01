Pražští úředníci by se mohli přestěhovat do kasáren v Karlíně. Hřib je chce vyhandlovat s Babišem

Pokud se Praha dohodne se státem na odkupu karlínských kasáren, mohla by se tam přesunout zhruba tisícovka úředníků, která nyní pracuje ve Škodově paláci v Jungmannově ulici. V návaznosti na středeční schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Městu v roce 2028 skončí v paláci nájem a do té doby musí vyřešit, kam svoje lidi přesune. Karlínské kasárny nyní vlastní ministerstvo spravedlnosti, Praha o ně projevila zájem při jednání o možném stěhování 10.000 státních úředníků do nové čtvrti v Letňanech. Magistrát zaměstnává zhruba 2300 úředníků.