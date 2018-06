Premiéři V4 nepojedou na minisummit EU, nesouhlasili by se závěry. Určitě poletím, tvrdil ještě ráno Babiš

Žádný z premiérů visegrádské čtyřky (V4) nepojede do Bruselu na nedělní minisummit EU o migraci, uvedl český premiér Andrej Babiš po dnešním setkání se svými protějšky z Maďarska, Polska a Slovenska v Budapešti. Babiš tuto dohodu odůvodnil tím, že s předpokládanými závěry schůzky by premiéři V4 nesouhlasili. O tom, že visegrádští premiéři nepojedou na minisummit, se před novináři zmínil také maďarský premiér Viktor Orbán.

„My jsme se domluvili, že není důvod se účastnit,“ řekl českým novinářům Babiš. Panuje podle něj názor, že nedělní schůzka je „důsledek nějaké situace v Německu“.

„My máme příští týden Evropskou radu (vrcholnou schůzku EU), kde vlastně o tom budeme jednat. Takže není důvod jít na (nedělní) summit, který pravděpodobně chce přijmout závěry, se kterými my nesouhlasíme,“ dodal premiér.

Jako příklad závěrů, se kterými by státy V4 nesouhlasily, český premiér uvedl posilování pohraniční agentury EU Frontex. To by podle něj nemělo spočívat jen v navyšování počtu pracovníků, ale i ve změně kompetencí. „Přece není možné dávat Frontexu stovky milionů eur jen proto, že dělá statistiku ilegálních migrantů, místo toho, aby bojovali proti pašerákům,“ řekl Babiš.

Potřeba je podle něj nyní na severu Afriky zřídit střediska pro migranty, které by EU financovala a v nichž by jim zajišťovala bezpečnost. „Je potřeba zřídit skutečně nějaké tábory mimo Evropu, na území Tunisu nebo Libye... Tam by měla Evropa investovat peníze,“ řekl předseda vlády.

Nedělní schůzky k migraci se mají zúčastnit mj. zástupci Německa, Nizozemska, Rakouska, Španělska, Francie, Řecka, Bulharska a Malty.