Příliš se soustředíme na Babišovy nedostatky. Musíme se opět rvát o voliče, říká Jurečka | info.cz

Podle jednoho ze tří kandidátů na předsedu lidovců Mariana Jurečky se ukazuje, že vytváření jednoho předvolebního bloku nepřináší sympatie u voličů. Je přesvědčený, že pro změnu politiky po roce 2021 nejvíce přispěje každá politická opoziční strana tak, že získá na svoji stranu nové voliče. „Mně se například líbilo prohlášení staronového předsedy Pirátů Bartoše, že se chce porvat o voliče hnutí ANO. O něco podobného se snaží Jan Čižinský. To je cesta, kterou musíme jít všichni,“ říká Jurečka v rozhovoru pro INFO.cz.

Marek Výborný se rozhodl z rodinných důvodů rezignovat na post předsedy KDU-ČSL. Jak hodnotíte jeho – byť krátké – působení v čele strany?

Marek se rozhodl tak, jak by se měl rozhodnout každý normální chlap a táta. I přes krátkou dobu jeho předsedování si dokázal získat respekt a úctu mnoha členů, sympatizantů, ale i politických konkurentů. Za to mu patří velký dík.

Strana je stabilizovaná, není rozhádaná a má připravené zajímavé koncepční materiály, ze kterých může nové předsednictvo čerpat. Osobně oceňuji jeho nasazení, pracovitost a slušnost.

Lidovcům se nicméně dlouhodobě nedaří rozšířit svoji voličskou základnu. Ten recept marně hledáte de facto od poloviny 90. let. Věříte ještě, že existuje?

Samozřejmě. Ale nesouhlasím s vámi, že ho marně hledáme. V roce 1998 jsme pod vedením Josefa Luxe získali téměř 600 tisíc voličů. Ten recept je jednoduchý a platný pro každou politickou stranu.

Provádět kompetentní a důvěryhodnou politiku. Být jednotní a nehádat se na veřejnosti. A konečně mít předsedu, který je odvážný, výrazný a dokáže získat sympatie občanů. Všechny tyto tři podmínky budu chtít co nejvíce naplnit a snažit se získat na svoji stranu a pro KDU-ČSL nové voliče.

KDU-ČSL čelí dlouhodobě dvěma klíčovým problémům: 1. nevyrovnané voličské podpoře napříč republikou (viz vaše zisky například v Ústeckém a třeba ve Zlínském kraji); 2. operujete ve výrazně nenáboženském prostředí. Je vůbec v možnostech křesťansky orientované strany tyto limity překonat? A pokud ano, jak?

Je to možné. Jinak bych ani nekandidoval na předsedu strany. Podívejte se na příklad mého kolegy a kamaráda Jana Čižinského. Křesťan, katolík, skaut a dokáže získat nejvíce preferenčních hlasů v Praze. Jsem přesvědčený, že kdybychom přemístili například Jiřího Čunka do Ústeckého kraje, tak také získá výraznou voličskou podporu.

To řešení je tedy v hledání výrazných osobností. KDU-ČSL se musí více personálně otevřít. Musíme začít uvažovat například o polootevřených primárkách. To jsou možné cesty, jak na svoji stranu přitáhnout osobnosti, které ve svých regionech mohou získat sympatie občanů. Takže důležitá je také naše budoucí personální politika.

Sjezd, ze kterého vzejde nový předseda, se uskuteční na konci ledna. Co od něj čekáte v obecné rovině?

Novou energii, novou dynamiku a odvahu naplno realizovat naši politiku a náš program. V poslední době jsem z celého opozičního bloku měl někdy dojem, že se příliš soustředíme na konkrétní osobní nedostatky našeho premiéra a zapomínáme na voliče. Toto ovšem není cesta, jak změnit po roce 2021 naši vládu a zemi.

Chci, abychom si jako strana znovu uvědomili, že o voliče soupeříme se všemi politickými stranami, ne jenom se stranami, které jsou ve vládě. Chci, abychom se jako strana znovu ucházeli o přízeň lidí, kteří nechodí pravidelně k volbám nebo jdou k volbám poprvé. Chci, aby volič ODS, Pirátů, Starostů a nezávislých, TOP 09 nebo i ANO o nás více slyšel a začal o nás uvažovat. Musíme se začít opět i o tyto voliče rvát.

Co bude hlavním úkolem nového předsedy?

Získat ztracenou důvěru našich bývalých, potenciálních a nových voličů. Musíme se odrazit od pětiprocentní podpory. Víte, to je dlouhodobě psychologicky pro každou stranu smrtící. Členové pak ztrácí sebedůvěru, jistotu a odvahu.

Každý má strach udělat chybu, vždyť ta právě nám může vzít těch několik hlasů, které nás pošlou pod pět procent. Toto musíme zlomit. Takže mým hlavním úkolem je získat pro KDU-ČSL důvěru lidí a jejich sympatie k nám. Mým jediným cílem je odrazit se od pěti procent.

Čím míníte delegáty upoutat, přetáhnout na svou stranu?

Podle posledních průzkumů jsme druhá nejvíce negativně vnímaná strana v republice. Hned po komunistech. A to je to, čím se máme zabývat. Proč se na nás spolu s komunisty dívá přes prsty největší část společnosti? Proč jsme více nepřijatelní než SPD? To je bohužel naše současné vysvědčení od voličů.

Pokud tento trend nezměníme, dopadneme jako v roce 2010. A to je to, co nechci. Proto jsem se rozhodl, že budu kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Chci lidem v naší republice dokázat, že KDU-ČSL je stranou, která bude vždy stát na straně lidí, kteří se starají o své rodiny a své blízké, kteří mají zájem o životní prostředí a nejvíce si cení hodnot svobody a solidarity.

Chci lidem v naší republice dokázat, že KDU-ČSL umí dobře spravovat naše hospodářství, že rozumí potřebám našich podnikatelů a firem. Chci lidem v naší republice dokázat, že uvažovat o volbě KDU-ČSL má smysl a že touto volbou neprohloupí. To je to, co mě žene dopředu a musí nás všechny strhnout k aktivitě a odhodlání, které jsme například měli před volbami v roce 2013.

Letos budou krajské volby. S jakou ambicí, cíli a strategií by do nich měli podle vás lidovci jít?

Chceme určitě získat více krajských mandátů, než máme v současnosti a k Jiřímu Čunkovi přidat alespoň jednoho dalšího lidoveckého hejtmana.

Nemohu nezmínit věc, o které se mluví dlouhodobě. Roztříštěný politický střed a strategie, jak čelit propadu hlasů. Umíte si představit, že byste šli do voleb v bloku s ODS, případně nějakou jinou stranou?

Nevěřím v unifikovanou jednu nabídku opozičních stran. Jsem přesvědčen, že pestrost nabídky, vzájemná zdravá konkurence je to, co přinese voliče všem opozičním stranám. Zároveň zde máme nepřekonatelné legislativní i technické překážky.

Pokud se nezmění volební zákon a jeho podmínky, koaliční kvóra či mechanismus přepočtu hlasů na mandáty, tak do takového rizika těžko někdo půjde. Mnoho lidí toto nechce slyšet, ale dnešní zákon v současné situaci nedává prostor pro vytvoření předvolební koalice a politik má být realista a nedávat plané naděje.

Čím to podle vás je, že se opozičním stranám nedaří ani v polovině volebního období expandovat? Preference všech jsou prakticky stejné jako už více než dva roky staré volební výsledky...

Je to v tom, o čem jsem v předešlých odpovědích mluvil. Ukazuje se, že vytváření nějakého jednoho předvolebního bloku nepřináší sympatie u voličů. Pro změnu politiky po roce 2021 nejvíce přispěje každá politická opoziční strana tak, že získá na svoji stranu nové voliče.

Mně se například líbilo prohlášení staronového předsedy Pirátů Bartoše, že se chce porvat o voliče hnutí ANO. O něco podobného se snaží Jan Čižinský. To je cesta, kterou musíme jít všichni.

Jak vůbec hodnotíte současnou vládu Andreje Babiše?

Jako vládu, která prosazuje politiku téměř všech politických stran ve sněmovně – zvyšování důchodů nebo rodičovského příspěvku, ale přitom odkládá důležité reformy a rozhodnutí, jako například dlouhodobou udržitelnost důchodů, snižování zdanění práce nebo zrychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Vláda se opíjí současnou ekonomickou situací, ale nepřipravuje se na budoucí výzvy. Je to takový zvláštní pták. Něco mezi pávem a pštrosem. Na jedné straně se chlubí peřím, které ale vyrostlo bez jeho zásluh a na druhé straně schovává hlavu do písku před všemi výzvami, které před námi stojí.

Umíte si představit lidovce po příštích volbách ve vládě? A pokud ano, s kým, a s kým určitě ne?

KDU-ČSL je konzervativní strana středu. Náš koaliční potenciál je proto velký. Ale ochota jít do vlády je limitovaná a má své jasné mantinely. Tím prvním je, že odmítáme dlouhodobě vládní spolupráci se všemi stranami, které obhajují nedemokratickou a extremistickou ideologii.

Tím druhým mantinelem je dostatečná programová shoda. Pokud budeme ve vládě, tak jedině když budeme schopni prosadit naše programové priority. A tou třetí podmínkou jsou personálie. Stále platí, že trestně stíhaný politik by neměl být členem vlády, ale musí také prokázat svoji osobní integritu.