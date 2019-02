„Připadáme si jako vazalové.“ Pražští starostové ladí postup k výstavbě vládní čtvrti v Letňanech

Starostové v minulém týdnu kritizovali to, že se jedná o výstavbě na pozemcích v katastru městských částí bez jejich účasti a o výsledcích schůzek mezi premiérem a pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti)se dozvídají pouze z novin. Starostové proto chtějí získat přístup na jednání o výstavbě.

„Skutečně si připadáme jako vazalové velké Prahy, která o nás naprosto nedemokraticky rozhoduje,“ uvedl ve čtvrtek starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO). Na městských částech pak podle něho bude, aby řešily problémy související s výstavbou vládní čtvrti, nemocnice nebo bytů.

Na dnešním setkání proto budou starostové mluvit o možných dopadech výstavby na severovýchodní část hlavního města. Podle vyjádření v minulém týdnu se obávají zejména negativních dopadů na dopravu, která je podle Vintišky již nyní v nevyhovujícím stavu.

Primátor se ve středu sešel s Babišem ohledně dalšího využití městských pozemků v Letňanech, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Město požaduje vznik multifunkční čtvrti, kde by nicméně mohl být i areál pro úředníky. Magistrát si však klade podmínky, za pozemky požaduje po státu zaplacení dokončení městského okruhu za 60 miliard korun. Chce také od státu získat karlínské kasárny a zbytek areálu Nemocnice na Bulovce. Do kasáren by se podle Hřiba po roce 2028 mohli přesunout úředníci ze Škodova paláce, na pozemcích nemocnice by mohly vzniknout městské byty.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry.