Proč Češi nechtějí přijmout euro? Odrazují je vzpomínky na světovou finanční krizi, míní ekonom

Hodnotíte s desetiletým odstupem slovenské přijetí eura jako správný krok?

Překvapuje mě, jak pozitivně toto rozhodnutí vnímají podnikatelé v našich průzkumech – přes osmdesát procent malých i velkých firem s přijetím eura souhlasí a znovu by ho přijalo. Už si ale nejsem tak jistý, že by vyznívalo hodnocení stejně, pokud bychom se ptali před pěti osmi roky. Malé a střední podnikatele silně zatížila administrativa. To postihlo firmy všech velikostí. Jsme malá otevřená ekonomika orientovaná na export, malým a středním firmám s až stovkami zaměstnanců odpadly kurzové náklady. To je malé plus.

Bylo by dnešní Slovensko chudší, pokud by euro od roku 2009 nezavedlo?

Asi ne. Hodnocení ztěžuje fakt, že po přechodu na společnou měnu postihla svět finanční krize. Domácnosti i podnikatelé se obávali, že nastane cenový nárůst, šok. To se ale nestalo. Euro přineslo komparativní výhodu. Průměrná inflace mezi Českem a Slovenskem je skoro totožná, v porovnání s eurozónou malinko vyšší. Zaznamenali jsme rovněž dosud nepoznaný fenomén: malý, ale přeci jen pokles cenové hladiny, který trval tři roky po sobě. Fenomén deflace, který země předtím nezažila, jsme evidovali mezi lety 2014 až 2016. To by si asi nikdo nepomyslel v okamžiku přijímání eura, kdy se lidé báli cenového šoku.



