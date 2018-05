Proč skončil šéf rozvědky? Před jeho odchodem se objevily kompromitující materiály

Konec ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška je jen dalším dějstvím v kompletní výměně vedení bezpečnostních složek státu, předcházely mu však některé velmi podivné události. Čistky začaly převzetím Generální inspekce bezpečnostních sborů a pokračovaly na Úřadu pro zahraniční styky a informace, kde skončili jeho ředitelé. Nemusí to být ovšem konec. V bezpečnostních kruzích se hovoří i o výměně vedení Bezpečnostní a informační služby (BIS), kam by také měla zamířit finanční kontrola. Cílem mají být zakázky mimo standardní režim nákupů.

K odvolání ředitele civilní rozvědky – Úřadu pro zahraniční styky a informace – Jiřího Šaška, které započal včera ministr vnitra Lubomír Metnar jeho postavením mimo službu, se schylovalo už několik měsíců. Vše se odvíjí od odchodu náměstka rozvědky Zdeňka Blahuta, kterého vystřídal podřízený Radek Musílek.

Blahut čelil delší dobu podezření ze strany premiéra v demisi Andreje Babiše, že jeho lidé měli obsluhovat twiterový účet Julius Šuman. Ten před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny zveřejňoval kompromitující materiály, včetně audionahrávek, na potenciálního premiéra. Nedlouho poté se v rozvědce rozjela finanční kontrola, přičemž ani Šašek údajně nevěděl, pod jaké ministerstvo auditoři spadají.

Kontrola nicméně vyústila v podněty na státní zastupitelství a personální zemětřesení ve vedení této instituce. „Vyplývá podezření, že se někteří příslušníci, a hovořím o jednotkách, není to nic masového, dopustili jednání, které má znaky trestných činů proti majetku a pořádku ve věcech veřejných, přičemž v jejich důsledku vznikla škoda velkého rozsahu,“ prohlásil Metnar na tiskové konferenci.

Už pár týdnů předtím se začaly mezi novináře šířit informace, na co vlastně kontrola na úřadu narazila. Tyto události v rozvědce má nyní pod palcem Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Šetří se údajná škoda 150 milionů korun, týká se to nákupu zpravodajské techniky nebo odlévání peněz do krycích firem,“ řekl jeden ze zdrojů, se kterými redaktoři INFO.CZ hovořili.

Výkupné, Chovanec a IT firma

V kompromitujících materiálech jsou anonymně rozebírány tři projekty, údajně úzce související s rozvědkou. Je v nich zmiňována například akce pod názvem Egypt, kvůli které měl jít na státní zastupitelství jeden z podnětů pro zpronevěru. „Cílem byl technický dar egyptským ozbrojeným složkám v celkové hodnotě 190 milionů korun. Utajeným cílem bylo osvobození Jaška ze Súdánu, domluvili Egypťané. O tomto projektu vědělo pět osob,“ stojí například ve zmiňovaném kompromitujícím materiálu.

Podle zdrojů z bezpečnostní komunity mělo jít údajně o zařízení k odposlechům. Jaškem je míněn humanitární pracovník Petr Jašek, který byl zadržován v Súdánu. Do země se vydal v prosinci 2015 na běžné turistické vízum, podle svých slov chtěl v zemi zdokumentovat případy pronásledování křesťanů a demolici některých kostelů. Byl však zatčen a vězněn na několika místech. Zpět do vlasti se měl vrátit díky vydatné pomoci egyptských bezpečnostních složek.

V materiálu jsou dále rozebírány údajně podezřelé záležitosti kolem exministra vnitra za ČSSD Milana Chovance. Píše se v něm o založených firmách a účtech na Seychelech, úzké vazbě na PR agenturu Bison&Rose. O Chovancově údajném vlivu na Generální inspekci bezpečnostních sborů, o schůzkách s představiteli ČEZ, Eurovia či Bison&Rose v Pramenech u Karlových Varů. Dále tvůrce materiálu rozebírá Chovancův údajný úzký kontakt dovnitř policie, napojení na lobbistu Ivo Rittiga, či zpracovávání kauz pro sociální demokracii.

Do třetice je v dokumentu věnována pozornost projektu společnosti CyberGym, kvůli které měl být podle zmiňovaného kompromateriálu také podán podnět na státní zastupitelství. „ÚZSI vlastní v projektu 50 procent, řada lidí neví, že pracují pro stát,“ stojí v popisovaném dokumentu, který mělo INFO.CZ možnost vidět. Protože však zpronevěra nebyla vnitřními kontrolními mechanismy rozvědky prokázána, měl tuto záležitost náměstek Radek Musílek, nyní už zastupující ředitele postaveného mimo službu, postoupit na státní zastupitelství, aby rozhodlo, co dál. „Musílek se domnívá, že CyberGym byla zapojena v akci Šuman,“ stojí dále v dokumentu.

CyberGym Europe je českou akciovou společností. Na jejím webu se lze dočíst, že je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. „Jejím klíčovým partnerem je CyberGym Izrael, globální lídr v oblasti bezpečnosti, poskytující profesionální poradenství a trénink předním světovým společnostem tzv. kritické infrastruktury. CyberGym má dlouholeté prokazatelné zkušenosti z reálného boje proti hrozbám, kterým čelí izraelský stát denně,“ popisuje se společnost. CyberGym Izrael je společný podnik Israeli Electric Corporation a CyberControl, významné konzultační společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti složené z veteránů armádních a speciálních izraelských sil. Společnost sídlí v Řitce u Prahy a poskytuje mimo jiné školení na kybernetickou bezpečnost.

BIS je další na řadě

Popisovaný kompromitační materiál je směsicí zčásti relevantních, ověřitelných zjištění, ale také řady evidentně diskreditujících informací, které nelze kvůli pracovní náplni Úřadu pro zahraniční styky a informace, ověřit.

Koncem března ovšem vyšel v Mladé frontě Dnes materiál s titulkem „Rozvědka má obří skandál“. Podle autora článku inspekce rozvědky vyšetřovala podezření, že z instituce měly odtéct stovky milionů korun. „Na některé výdaje, které rozvědka proplácela, chybějí doklady, jiné – například nákup softwarové firmy – mají být údajně předražené nebo neúčelné. Vyšetřuje se však i aktivita rozvědčíků v Česku. ÚZSI totiž působí primárně v zahraničí a v tuzemsku smí operovat jen v případech, kdy je její aktivita založena na informacích pocházejících z ciziny. Inspekce v současné době prověřuje účetnictví a vyslýchá větší množství rozvědčíků,“ napsal deník.

Pro odvolání ředitele rozvědky je klíčovou osobou ministr vnitra. Lubomír Metnar podle zdrojů INFO.CZ nějaký čas tlaku na odvolání Jiřího Šaška odolával. K tak zásadnímu personálnímu návrhu, postavení ředitele mimo službu, se odhodlal až poté, co se začala řešit jeho účast v plánovaném kabinetu ANO a ČSSD. A to na postu ministra obrany. Odvolání Jiřího Šaška ovšem vyvolalo velkou nevoli u potenciálního koaličního partnera – ČSSD. „Lekli se toho, tak ANO začalo řešit, že by ČSSD přepustilo i ministerstvo obrany a sociální demokracie by získala o jedno křeslo ve vládě navíc. Už se řešilo i obsazení, jedním z navrhovaných lidí byl například bývalý poslanec ČSSD Antonín Seďa, ale neprošel,“ sdělil INFO.CZ informátor z okolí vyjednávacích týmů o novém kabinetu.

Zemětřesením na civilní rozvědce ale personální čistky vlády v demisi, které započalo na Generální inspekci bezpečnostních sborů, nemusí nutně skončit. Podle několika důvěryhodných zdrojů z bezpečnostní komunity má být zvažována podobně zaměřená kontrolní akce i v Bezpečnostní informační službě. „Cílem zájmu mají být takzvané nákupy napřímo. Instituce toho druhu mají ze zákona výjimku a nemusí potřebný artikl nakupovat prostřednictvím veřejného výběrového řízení,“ uvedl jeden z oslovených zdrojů Info.cz, který s ohledem na citlivost tématu přál zůstat v anonymitě.