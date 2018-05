Průzkum pro ČT: ČSSD se nedaří zastavit pád. Je na dohled hranici vstupu do Sněmovny

Vítězství v průzkumu si připsalo hnutí ANO, které se navíc v dubnovém šetření vrátilo nad 30% hranici. O druhé místo se podělili občanští demokraté a piráti, kteří shodně získali 14,5 procenta. Obě uskupení dle Kantar TNS již ve třetím měření od začátku roku pozvolna posilují.

Dělené třetí místo obsadili komunisté a okamurovci, kteří shodně získali 8 procent. KSČM v dubnovém šetření posílila nejvíc ze všech stran - o 1, 5 procentního bodu.

Do Sněmovny by se dostaly ještě KDU-ČSL a STAN (shodně 5,5 %). Těsně pod pětiprocentní hranicí by se čtyřmi procenty zůstala TOP 09, která by tak ztratila zastoupení v dolní komoře Parlamentu ČR.

Průzkum se uskutečnil ve dnech 7. 4. až 27. 4. 2018 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů. Do volebního modelu vstoupilo 887 respondentů.

Výsledky volebních modelů TNS ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017:

Strana/hnutí Model duben 2018 Model březen 2018 Model únor 2018 Volby 2017 ANO 30,5 29,5 33,0 29,6 ODS 14,5 14,0 12,0 11,3 Piráti 14,5 13,5 12,5 10,8 KSČM 8,0 6,5 6,5 7,8 SPD 8,0 7,5 8,5 10,6 ČSSD 6,5 8,5 7,5 7,3 STAN 5,5 6,0 4,5 5,2 KDU-ČSL 5,5 5,0 5,0 5,8 TOP 09 4,0 4,5 4,5 5,3

Zdroj: Česká televize; Český statistický úřad