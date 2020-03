Prymula: Brzy přistoupíme k omezení nákupních center | info.cz

Velká nákupní centra jsou nyní podle epidemiologa Prymuly jednou z priorit, co se dalších opatření týká, a v dohledné době budou muset omezit svůj provoz, aby nesloužila jako prostor pro shromažďování. „Pokud tam neuděláme drastické opatření, které uděláme velice rychle, tak jsme dokázali jen to, že jsme děti přemístili ze školních lavic do obchodních center, kde se potulují několik hodin, a samozřejmě to riziko je tam poměrně vysoké,” popisuje Prymula situaci.

Fakticky to znamená, že se centra z velké části uzavřou a budou sloužit jen k prodeji potravin. „Ve velkých supermarketech by ve finále měla být k dispozici jen nákupní potravinová centra, ke kterým by měl být přístup pouze z ulice, bez možnosti vstoupit do těch velkých vnitřních prostor nákupních center. Určitě to nastane v horizontu 10 dnů,“ popisuje náměstek.

Vláda postupně finalizuje celý komplex opatření, která se tak během 5–10 dnů můžou zpřísnit. Prymula v ranním vysílání vyloučil, že by se uvažovalo o uzavření Prahy, pozornost se soustředí na státní hranice. „Nedomnívám se, že dojde ke karanténě různých měst v ČR, lokální velké ohnisko tu nevznikne,“ řekl a avizoval uzavření hranic, ke kterému vláda posléze skutečně přikročila.

Prymula zmiňuje rozdílné přístupy evropských vlád k aktuální situaci a říká, že nechápe třeba slova německé kancléřky Angely Merkelové ohledně toho, kolik lidí se může nakazit, ani tamní benevolentní přístup k testování. Bude to podle něj mít katastrofické dopady. „Koronavirus není lehké onemocnění, jako je standardní chřipka, po prodělání nemoci může dojít k dlouhodobějším plicním následkům,“ uvádí epidemiolog na pravou míru, s čím se celý svět potýká.