Publicista Černý z Českého rozhlasu nezmizí. Zapojí se do pořadu Sedmé nebe | info.cz

„Bude součástí pořadu Sedmé nebe, který vysíláme jednou týdne v neděli od 19:00 do 20:00 hodin. Jiří Černý se ho bude účastnit jednou měsíčně, osobnosti z hudebního světa se tam totiž střídají,“ říká dále Zavoral ve velkém rozhovoru, který INFO.CZ připravuje.

Generální ředitel Českého rozhlasu se v rozhovoru vrací i k dřívějším událostem, spojeným právě s Jiřím Černým: „Vidím tam chybu v komunikaci z naší strany. Každý z pořadů se vyvíjí, málokterý z autorů má za sebou přes 550 repríz a 13 let vysílání pořadu jako právě Jiří Černý. To je v rámci Českého rozhlasu unikum. Některé pořady se ale po čase vyčerpají a musejí vznikat pořady nové. Bylo to legitimní rozhodnutí, ale komunikace k Jiřímu Černému nebyla úplně zvládnuta, s panem programovým ředitelem už jsme si to vyříkali. S Jiřím Černým se následně potkali, věci si řekli a doufám, že ta hořkost je menší.“

Černý se v pořadu Sedmé nebe zařadí do dobré společnosti. „Velmi osobní hudební postřehy hudebníků, mezi kterými jsou skladatel a výtvarník Vladimír Franz, zpěvačka a skladatelka Sára Vondrášková, zpěvák a kytarista skupiny Vltava Robert Nebřenský, dále Ondřej Havelka a Pavel Klikar nebo Monika Načeva,“ popisuje Český rozhlas pořad na webu Vltavy.

Jiří Černý, ročník 1936, patří k nejrespektovanějším českým novinářům a hudebním publicistům. V minulosti psal například pro Mladý svět, Melodii, s Českým rozhlasem spolupracoval už v 60. letech, byl ale politicky perzekvován. Podílel se rovněž na založení Občanské fóra, šéfoval i časopisu Rock & Pop.

Rozhovor s René Zavoralem vyjde na INFO.CZ v pátek ráno