Půjčka přes mobilní telefon. Proč ne?

V životě člověka se často stává, že zatouží po věci, kterou nemůže mít, a to z toho důvodu, že na ni nemá dostatek peněz. Aby nijak nezasahoval do už tak napnutého a vypočítaného finančního rozpočtu, rozhodne se raději zahnat svou touhu a danou věc si nekoupí.

Online půjčky

Na finančním trhu se nedávno doslova roztrhl pytel s půjčkami, konkrétně s nebankovními půjčkami, které jsou v mnohých směrech výhodnější než klasické bankovní půjčky. Mezi stále žádanější půjčky patří i Razdva půjčka, která vám může vytrhnout trn z paty a díky níž si můžete vysněnou věc koupit ještě v ten samý den, kdy si o půjčku zažádáte. Razdva půjčka je totiž rychlá půjčka online, především z toho důvodu je tak žádaná. Není totiž problém o ni zažádat i po mobilním telefonu.

Obecně lze říct, že půjčky online jsou žádané především díky rychlosti. Vždyť nemusíte nikam volat, nikam nic posílat, dokonce nemusíte trávit hodiny na pobočkách bank. Mnozí lidé si dříve museli vzít i půl dne volno, aby si sjednali půjčku, na kterou pak navíc dlouho čekali. Tyto doby jsou už dávno pryč. Dnes si stačí vymezit pouhých pár minut. Stačí odkudkoliv a kdekoliv usednout s mobilním telefonem a vymezit si pár minut na vyplnění formuláře, který vzápětí jedním kliknutím odešlete.

Půjčka na účtu do 15 minut

Dalším bonusem je to, že můžete mít peníze už do patnácti minut na účtu, což se u bankovních úvěrů běžně nestává. Peníze do patnácti minut slibuje například nebankovní online půjčka nazvaná Razdva půjčka, která je bezpečná, férová a své sliby drží. Mějte díky této půjčce potřebné peníze takřka hned.

Stačí jen 3 kroky a máte peníze na účtu

V kalkulačce si vyberete půjčku, kterou potřebujete, a napíšete nám pár informací o sobě. Dále si zvolíte, kolik si chcete půjčit a na jak dlouho, a ihned uvidíte, kolik budete splácet.

Co budete při sjednávání online půjčky potřebovat:

mobilní telefon a přístup do funkčního e-mailu

platné osobní doklady (fotografie obou stran OP, případně i dalšího dokladu)

z účtu, abyste nám mohli doložit váš příjem

Pracovníci Razdva půjčky posoudí, zda jsou všechny zaslané informace dostatečné, zda jsou všechny dokumenty čitelné a zda vám vaše finanční situace dovolí půjčku splácet, aniž byste se dostali do finančních komplikací. Pokud usoudíme, že byste vámi zvolenou částku nedokázali bez problémů splácet, nabídneme vám takovou půjčku, kterou splácet zvládnete. V pracovní hodiny zvládneme žádost posoudit během chvilky.

Samotnou smlouvu podepíšete online. Kód pro podpis smlouvy naleznete ve svém elektronickém bankovnictví jako variabilní symbol symbolické platby, kterou vám zašleme.

Dlouho neváhejte

Ať už si chcete půjčit na cokoli, ať už toužíte po čemkoli, dlouho neváhejte. Čím dříve si půjčíte, tím dříve se s danou věcí budete moct chlubit. Ostatně nebankovní půjčky se nebojte využít i ve chvíli, kdy má výplata zpoždění nebo kdy chcete dopřát svým dětem kroužek, na který bohužel zrovna nemáte našetřeno. S Razdva půjčkou se teď navíc můžete zařadit do vánočního slosování o iPhone a Apple hodinky.