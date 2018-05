Rekonstrukce hotelu Thermal za 580 milionů by mohla začít na podzim

Rekonstrukce karlovarského hotelu Thermal by mohla začít letos na podzim. Ministerstvo financí už vysoutežilo projektanta, který teď k plánované rekonstrukci za zhruba 580 milionů korun zpracovává projektovou dokumentaci. Řekla to mluvčí ministerstva Michaela Tesařová. Hotel, který je každoročně srdcem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, patří státu a ministerstvo financí ho spravuje. Opravy by konání festivalu neměly nijak narušit.