Rok Portálu občana a deset let datových schránek. Kam bude směřovat digitalizace Česka? | info.cz

Hamáček tvrdí, že digitalizace státní správy je jednou z programových priorit současné vlády. Kladně zhodnotil nárůst zájmu o používání datových schránek i Portálu občana. Zároveň poukázal na fakt, že je nutné, aby mezi sebou elektronicky komunikovala i samotná státní správa. „Když má státní správa o občanovi nějaké informace, tak by je po něm logicky neměla znovu chtít. Za sebe mohu říci, že bych chtěl, aby toto bylo na konci volebního období samozřejmostí,“ prohlásil Hamáček.

Ministr vnitra vyčíslil náklady na digitalizaci pro příští rok na 1,7 miliardy korun, přičemž rozpočet s ní nepočítá. „Pevně věřím, že stejně jako důležitost digitalizace chápeme my, tak ji budou chápat i na ministerstvu financí. Financování je něco, co budeme v průběhu letních měsíců muset vyjednat,“ uvedl ministr vnitra.

Hamáček zmínil, že ministerstvo jedná s bankami, aby měly přístup do základních registrů a zároveň aby do těchto registrů mohli jejich prostřednictvím vstupovat i klienti. „Byl by to tak další kanál, kterým by občané mohli přistupovat k digitalizované státní správě, a způsob ověření identity pro vstup na Portál občana. Několikanásobně by to zvýšilo obecnou možnost přístupu, jelikož ty bankovní aplikace v dnešní době používá většina lidí,“ řekl Hamáček. Náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal, který má agendu digitalizace na starosti upřesnil, že došlo k dohodě ministerstva s Českou bankovní asociací na nutných změnách legislativy, a pokud v legislativním procesu bude vše podle očekávání, v průběhu následujícího roku by spolupráce s bankami mohla začít fungovat.

Milion eObčanek

Strouhal představil statistiky, podle kterých bylo od 1. července 2018 vydáno přes 1,1 milionu eObčanek, přičemž třetina jejich držitelů si aktivovala jejich elektronickou část. Do Portálu občana se podle dat ministerstva vnitra přihlásilo 930 tisíc občanů. Datových schránek pak k 18. červnu bylo zřízeno přes 989 tisíc a počet jejich aktivních uživatelů dosáhl téměř 1,4 milionu. Za deset let fungování bylo prostřednictvím datových schránek odesláno přes 650 milionů datových zpráv, což má představovat úsporu asi 13 miliard korun oproti odesílání v listinné podobě. šlo by o víc než 1,65 miliardy stránek textu.

Zásadním zlepšením v dohledné době pak podle Strouhala bude možnost získání plnohodnotného úředně ověřeného výpisu ze živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů a spuštění služby Moje daně umožňující interaktivní vyplnění formulářů daňových přiznání a jejich okamžité podání.

Citelného vylepšení se za deset let dočkaly i datové schránky. Nejenže nyní mají plně responzivní prostředí mezi desktopovou a mobilní verzí, ale nově byla přidána i rychlá možnost přihlášení pomocí bezpečného mobilního prostředku. Podle vyjádření ministerstva vnitra by zhruba na podzim mělo být možné zřídit si datovou schránku online. V souvislosti s datovými schránkami uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap, že Češi vyzvedávají jen 45 % úředních zásilek, 21 % je po 10 dnech doručeno fikcí a 34% zásilek se vrací odesilateli. „Zhruba třetinu zásilek považovaných podle práva za doručené si jejich adresáti vůbec nepřečtou, ročně jsou to zhruba 2 miliony zásilek. U datových schránek je úspěšnost doručení 95 %,“ uvedl Knap.