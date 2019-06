Rozjede Parlament byznys se suvenýry? V Evropě jde o běžnou praxi, která v Česku zatím vázne | info.cz

Úřad Poslanecké sněmovny chce řešit, zda a za jakých podmínek by mohl začít podnikat a podobně jako v ostatních zemích prodávat návštěvníkům Parlamentu suvenýry. To, co je v zahraničí běžnou praxí, je totiž zatím v Česku nemožné, ale může se to změnit.

V kterékoliv jiné evropské zemi pokud turista navštíví budovu parlamentu, může uvnitř nejen na organizovanou prohlídku, ale hlavně tu návštěvníkům umí pořádně provětrat peněženku díky suvenýrům. Počínaje obligátními tužkami s národními symboly, kšiltovkami, magnetkami, přes bloky, pohlednice, hrnečky i mnohem sofistikovanější věci. Třeba ve Francii seženete keramický náprstek nebo dámské cestovní šitíčko ve stylu dam Ludvíka XIII. v národních barvách.

Ještě propracovanější byznys má londýnský parlament, kde si můžete koupit i plavací kachničku do vody v podobě Big Benu a v barvách Anglie, porcelánové servisy na čaj, placatku na whisky, konzervy i koření, bonboniéru čokoládových lanýžů se šampaňským nebo také třeba repliku kachlíku z Westminsterského paláce. Pravda, máte-li na ni zbytečných 200 eur. A to vše přímo na místě, odkud se zemi vládne.

U nás nic takového není možné. V Senátu i v Poslanecké sněmovně sice návštěvníkům ochotně zajistí prohlídku, ale nekoupíte si tu ani pohlednici historicky cenných budov, kde se rodí české zákony, natožpak třeba symbol nejsilnější – českou vlajku. Tu ostatně u nás nejsnáze seženete na tržnici u Vietnamce nebo ve fotbalovém fanshopu. Z budov Parlamentu si můžete odnést na památku jen pár letáčků.

Zatím přibudou jen suvenýry pro děti

„Máme k dispozici jen suvenýry textového charakteru, tedy informační letáčky třeba o tom, jak Sněmovna funguje,“ říká Stanislav Caletka z Poslanecké sněmovny, který má na starosti právě návštěvnické prohlídky a tiskové materiály pro turisty. „Zvažujeme ovšem, že bychom to změnili a nechali vyrobit alespoň pohlednice nebo speciální dárky pro děti: třeba pexeso nebo rozvrh hodin, kde by z druhé strany byl popis, jak Sněmovna funguje, protože české školy nás navštěvují poměrně často,“ dodává vzápětí.

Sám funguje i jako korespondent za Česko pro Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci, často cestuje a zná tedy realitu v jiných zemích. „Vím, že mají parlamentní obchody ve Francii, Londýně či Bruselu a prodávají všechno možné, od skleniček, přes kravaty až já nevím co všechno ještě. My tady neprodáváme nic, všechny brožury jsou zdarma, takže to není typický obchod, ale pouze infocentrum s edukativními materiály. Jak velký byznys by to byl, kdybychom měli parlamentní obchod, si netroufám odhadnout,“ říká Stanislav Caletka. Podle něj však už varianta parlamentního obchodu se suvenýry na stole úřadu byla a zvažovalo se i rozšíření infocentra. Zatím to však podle něj vždycky narazilo na zákony, které jim coby speciální organizační složce státu nedovolí vydělávat.

Pravda je, že zákon sice říká, že Kancelář Senátu a Kancelář Poslanecké sněmovny mají jen obhospodařovat majetek státu a nepředpokládá se tudíž, že by vydělávaly, nicméně to není nemožné. Zakázáno to rozhodně není a také mnohé další organizační složky státu peníze vydělávají. Jen jsou veškeré jejich výdělky přínosem pro státní rozpočet. „Můžeme to otevřít znovu a zkusit probrat všechny možné varianty,“ dodává Stanislav Caletka s tím, že jemu osobně by se to líbilo. Byznys by to byl jistě slušný, stačí se podívat na cenovou politiku v sousedním Německu.

V zahraničí mají parlamenty i vlastní e-shopy

Německý Spolkový sněm má také svůj vlastní e-shop i prodejnu suvenýrů. A národní symboly umí pořádně dobře zpeněžit. Třeba plakát zrekonstruované budovy Reichstagu vyjde na 22 eur, ovšem pořídit si můžete i stylové přenosné hrníčky za čtvrtinu či trojrozměrnou skládačku Reichstagu za necelých sedm EUR.

Bundestagsshop má svou malou prodejnu v domě Paul Löbe přímo ve zdejším parlamentu a pokud zrovna není otevřená – což je většinou jen v době návštěvnických prohlídek – najdete tu alespoň adresu s odkazem na parlamentní knihovnu, kde si můžete suvenýry také koupit. Odnést si lze například balící papíry, penál, pravítko, schránku na doklady, deštník, jojo, ale také mít na věčnou památku i snídaňový tác s názvem Nebe nad budovou Reichstagu.

Ve zdejším parlamentním e-shopu zákazníkům navíc nabízí i službu zpětného zavolání, pokud chcete něco vědět a náhodou se sem nedozvoníte napoprvé. A jsou i vtipní. Heslem, s jakým tady nabízí suvenýry třeba kancelářským „krysám“, je: „Řekni to s orlem“. Prostě hrdost na národní symboly po všech stránkách. A není to jen výsada zemí na západ od nás. I litevský či maďarský parlament má svůj obchod se suvenýry a návaly koupěchtivých turistů v něm.