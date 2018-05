Šéfovi Lesů ČR srazil vaz kůrovec. Ministr zemědělství objasnil, proč vyhodil Szóráda

Výběrové řízení na nového ředitele nechce Milek zatím vypisovat, chce ho nechat na svém nástupci ve vládě s důvěrou Poslanecké sněmovny. „Je třeba udělat vše, co je možné, abychom tuto kalamitu zvládli,“ řekl Milek. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) byl o odvolání Szóráda podle Milka informován.

Ministerstvo dále plánuje svolat v úterý meziresortní skupinu, kde by se měl sejít Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy, vnitra a odborných organizací.

Podle Milka teď není ani dostatek osevního materiálu, aby se české lesy po kůrovcové kalamitě obnovily. Milek uvedl, že Szóráda odvolal, protože příroda nepočká a je třeba dělat rychlé kroky k zamezení kůrovce.

Státní podnik Lesy ČR, který spravuje zhruba polovinu lesů v zemi, je v poslední době kritizován za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě.

Podniku v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun z předchozích 1,72 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva.

Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Je to mimo jiné důsledek sucha v posledních letech. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví.

Kvůli kalamitě se měnila v poslední době i lesnická vyhláška, díky které bude moci stát nově řešit kalamitu podle krizového zákona. Exekutiva při vyhlášení krizového stavu bude mít větší pravomoci. Podle vyhlášky také lesníci nebudou muset prioritně vyhledávat suché, mrtvé stromy, které už kůrovec opustil, budou muset těžit stromy napadené tímto broukem, ze kterých ještě nevylétl .Ministr v demisi by však chtěl aktualizovat i další právní předpisy.

Od roku 2013 Lesy ČR odvádějí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik státu odvedl 3,05 miliardy korun. Byl to nejnižší odvod od roku 2013. Za posledních pět let Lesy ČR do státního rozpočtu poslaly 29,37 miliardy korun.