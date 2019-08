Slovensko jsme znásilnili, teď nás tamní miliardáři kolonizují, říká tvůrce žebříčku bohatých Motejlek | info.cz

Už dvacet let sestavujete žebříček tuzemských miliardářů. Jak se během té doby proměňovala tuzemská byznysová elita?

Odpadla první vlna komunistických majitelů, pézetkářů. Objevili se hráči z technologického sektoru typu Avast. Dnes se také dají čísla o velikosti majetku lépe spočítat. Stále je ale spousta velmi bohatých, o kterých se nepíše. Máme je v seznamu, ale nikde jinde o nich nebylo nic.

To jsou typově jací lidé?

V seznamu máme opravdu hodně Slováků. Řekl bych, že více než Čechů.

A ti mají pouze slovenský, nebo přeshraniční byznys?

Oba dva. Slovensko vygenerovalo vyšší množství bohatých lidí ve vztahu k počtu obyvatel.

Čím to je?

Řekněme, že mravy na Slovensku byly trochu uvolněnější a bylo možné uchvátit toho víc.

Dokážete za tu dobu vysledovat velké zvraty, impulzy, kdy se elita měnila výrazněji?

Většinou to je období kolem krize. Zajímavým momentem je příchod slovenských finančních skupin do Česka. Udělám trochu odbočku.

Dobře, povídejte.

My jsme Slovensko v roce 1918 řekněme trošku znásilnili. Oni k nám moc nechtěli. Masaryk chtěl mít větší stát, protože se bál Němců, což se mu celkem povedlo. A teď jsme svědky takové trošku kolonizace ze strany Slováků. Tam vzniklo například velmi mocné uskupení kolem Istrokapitálu, které vygenerovalo několik silných hráčů. Slovensko jim bylo malé. Jsme v tomto ohledu zvláštní země, že jsme jim umožnili takto fakticky ovládnout stát. Z druhé strany by to možné nebylo. Nikomu se to taky nepovedlo.

Proč se točíme v kruhu bídné správy země? Proč považuje přijetí eura za klíčové? A kdo jsou nové tváře na vzestupu?