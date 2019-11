Slunce, seno, kamiony. Babiš v „Čau lidi“ odhalil další plány na změny na dálnicích | info.cz

„Čau lidi, fakt nesnáším předjíždění kamionů. Borec chce jet o 100 metrů za hodinu rychleji než kamioňák před ním, a tak se tam prostě nacpe. Posouvá se centimetr po centimetru a kilometrová kolona aut za ním to sleduje a skřípe zuby. Případně nadává. Případně otevírá okénko a… víme co. Není to jen šíleně otravné, ale i nebezpečné. Viděli jste, jak to dopadlo minulou zimu, stačí jeden kamion, aby zablokoval celou dálnici,“ uvedl Babiš svůj nový příspěvek.

Už v podstatně vážnějším tónu tvrdí, že úřady ve spolupráci s policií po vzájemných schůzkách vytipovali celkem 324 kilometrů v obou směrech D1, kde by se měl zákaz objevit trvale. Mimo jiné i na kritickém úseku od sjezdu na Velkou Bíteš do Vyškova. „Už 27.8. tohoto roku jsem svolal k problému kamionů schůzku s policejním ředitelem, prezidentem Ředitelství silnic a dálnic a žádal je, aby vypracovali řešení. ŘSD už 30.8. poslalo dopis ministrovi dopravy,“ řekl premiér.

Podle něj mohl zákaz platit na více než 54 kilometrech podstatně dříve a podle něj za zpoždění mohou úředníci. „Za to poděkujte zákonu o státní službě. Představte si, že i když já jako premiér v této zemi na to tlačím, a se mnou ministr dopravy, nějaký úředník pod ním to už tři měsíce ignoruje. Prostě to neřeší a nejsou na něj žádné páky. Přitom v minulosti už tady pokusy o zavedení zákazu předjíždění kamionů byly. Tady vidíte, jak funguje státní správa,“ dodal.

Zbytek týdenního přehledu se pak už nese v pozitivním tónu, kdy úspěch Česka v posledních 30 letech premiér srovnává s filmovou trilogiií Zdeňka Trošky Slunce, seno… „Tohle určitě znáte! „Bazén s klimatizací a telefon si necháme zavýst až do maštale. A celej svět se bude divit, co my Češi jsme zač. My už se neztratíme.“ Kdo to řekl? Škopková, Hoštice, 1991. Jasně, nezapomenutelná Helenka Růžičková. Tenkrát jsme si my Češi hrozně rádi dělali legraci sami ze sebe. Já dodnes na Slunce, seno kouknu vždycky, když ho dávají. Aspoň na kousek. Nejen kvůli brutálním fórům, ale miluju tu nostalgii a ve třetím díle vzpomínku na dobu, kdy jsme se poprvé začali rozhlížet po Evropě,“ píše na svém facebookovém profilu.