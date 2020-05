Smartwings bojují o život. Vládu čeká nelehké rozhodování, pád by citelně zdražil zájezdy | info.cz

Vládu čeká na nejbližším zasedání nelehké rozhodování, zda pomůže letecké společnosti Smartwings či nikoliv. Do diskuse, která probíhá i v ostatních státech světa, vstoupily cestovní kanceláře. Ty české přitom varují, že by cena zájezdů zakoupených v tuzemsku mohla vzrůst až o pětinu, pokud by český letecký dopravce koronakrizi nepřežil.

„Jsme největším partnerem Smartwings, ale vstup vlády či jiná podpora by byla pozitivní i pro všechny další cestovky. Je to alfa a omega našeho byznysu. Jiná letecká společnost tady není. A jediná, která má českou identitu, je Smartwings. Všechny naše plány spojujeme se Smartwings. Pokud by stát Smartwings nepodpořil a mělo by dojít ke krachu či likvidaci, byla by to komplikace. Pro nás by to znamenalo najít nějakou jinou spolehlivou leteckou společnost. Stoprocentně by došlo ke zdražení zájezdů. Myslím si, že výhledově by ceny zájezdů mohly vyskočit o 10 až 20 procent,“ tvrdí majitel cestovní kanceláře Exim Tours Ferid Nasr.

Podobně hovoří i místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež. Podle něj by bylo velmi obtížné, aby cestovky plánovaly zájezdy bez využití Smartwings, které létají pravidelné linky z Prahy a ještě poskytují charterové lety. „To jsme jako ACK ČR jasně deklarovali, když jsme podpořili vstup státu do Smartwings. Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu, a pokud jiné státy vstupují do národních airlines, nebo je silně subvencují, musí se na to reagovat i u nás,“ míní Papež.

Papež naráží mimo jiné na dění v dalších státech, které už aerolinkám pomohly. Podle webu zdopravy.cz svým aerolinkám pomohlo například Švýcarsko, které se zaručilo za úvěry pro letecké společnosti Swiss Air a Edelweiss Air. „Letectví je součástí kritické infrastruktury,“ uvedla ministryně dopravy Simonetta Sommaruga.

Švýcarské aerolinky však ještě nemají vyhráno, protože jsou součástí skupiny Lufthansa, která by rovněž chtěla pomoc od německé vlády, ale zatím se nachází v podobné situaci jako Smartwings. Společnost jedná s vládou o poskytnutí devíti miliard eur výměnou za zhruba čtvrtinu akcií firmy. Takový scénář by se teoreticky mohl odehrát i v Česku. Zhruba polovinu společnosti vlastní čínský CITIC, přičemž není vyloučeno, že převzetím tohoto podílu by stát mohl do aerolinky vstoupit.