Smrtelná nehoda na Štědrý den: Na D1 bourala kapela Plexis

„Ve vozidle v osudný okamžik cestovalo celkem pět osob. Čtyři muži a jedna žena,“ informovala Blesk mluvčí policie Jana Kroutilová. Čtyři pasažéři včetně řidiče utrpěli středně těžká zranění a byli záchranáři převezeni do okolních nemocnic.

„Žena s těžkými zraněními byla z místa vrtulníkem přepravena do brněnské nemocnice, kde posléze na následky svých zranění zemřela,“ dodala policejní mluvčí. Dechová zkouška na alkohol u řidiče havarovaného vozidla byla negativní. Případ vyšetřují pelhřimovští kriminalisté. Bezprostředně po tragické nehodě se na facebooku kapely objevilo vyjádření:

"Dnes v noci cestou z koncertu v Třebíči došlo k autonehodě naší dodávky Plexis P.M. a Apple Juice. Kluci kromě Martina, který jel jiným autem, jsou se středně těžkými zraněními v nemocnicích mimo ohrožení života. Naše kamarádka Olga, co byla ve voze, bohužel zemřela. Je nám to moc líto. Děkujeme všem zdravotníkům a záchranářům do Pelhřimova,Brna,Jihlavy a Prahy," napsala kapela po nehodě na svém facebookovém profilu.

