Soud snížil Nárožnému trest za přípravu vraždy tety ze třinácti na osm let

Olomoucký vrchní soud dnes snížil dvaačtyřicetiletému Pavlu Nárožnému z Přerova trest za přípravu vraždy tety z 13 na osm let. Nárožný se proti původnímu rozsudku odvolal. Žádal zproštění, skutek popíral. Soudci to však zamítli, podle nich o jeho vině svědčí řada důkazů. S rozhodnutím ani po snížení trestu muž nesouhlasí, podle obhájce podá dovolání.

Nárožný se v jiné kauze zodpovídá také z dvojnásobné vraždy z roku 2009, těla manželů dosud nebyla nalezena. Případ má na stole ostravský krajský soud, který dosud čekal na ukončení řízení v kauze přípravy vraždy.

Odvolací soud muži snížil trest pod hranici trestní sazby, která za přípravu vraždy činí 12 až 20 let. „Nalézací soud se blíže nezabýval osobou obžalovaného a také skutečností, že jeho jednání dospělo pouze do fáze přípravy. Ve věci jsou splněny podmínky pro uložení mimořádně sníženého trestu,“ uvedla soudkyně Renáta Sobalová. Soud si kvůli tomu nechal vypracovat i posudek ohledně jeho chování z vazební věznice. „Za přiměřený a odpovídající nám přichází v úvahu trest ve výši osm let. Na druhou stranu bude náprava obžalovaného sjednána ve věznici se zvýšenou ostrahou, nikoliv v mírnějším typu věznice,“ doplnila soudkyně.

„Jsme nespokojení, podle nás je to jen kosmetická úprava, protože jsme bojovali hlavně o to, aby byl můj klient zproštěn obžaloby, případně aby odvolací soud uznal vady, které jsme namítali a vrátil věc ke krajskému soudu nebo do přípravného řízení. Na sto procent budeme podávat dovolání,“ řekl ČTK Nárožného obhájce Richard Frommer.

Nárožný podle obžaloby připravoval vraždu své tety, která spravovala majetek po jeho zavražděném otci. Vraždu začal podle obžaloby plánovat na podzim roku 2015, kdy mu soud nařídil, aby se vystěhoval z domu. Muž měl údajně několik verzí, nakonec chtěl ženu zabít palcátem, pomoci mu měla jeho známá. Právě ona nakonec věc oznámila policii, a stala se tak korunní svědkyní. Všechny věci, které měly být při vraždě použity, policisté našli při domovní prohlídce. Nárožný však její slova popíral a tvrdil, že šlo o křivé obvinění. Odvolací soud dnes v téměř dvouhodinovém proslovu zahrnul řadou námitek a žádal zproštění.

Nárožný u soudu napadl například roli ženy, která o jeho údajných plánech policii informovala. Prohlásil, že jej svědkyně křivě obvinila kvůli tomu, že jej obrala o peníze. Soudci to však odmítli. „Její výpověď je po celou dobu konstantní,“ uvedla soudkyně Sobalová. Obžalovaný u soudu popřel mimo jiné i motiv svého údajného činu. „Co je motivem zabít někoho v dědickém řízení? Má teta má tři děti, které by nastoupily na její místo,“ argumentoval Nárožný. Ani s tím soudci nesouhlasili. „Motivem nebylo hledat konečné řešení majetkových záležitostí, ale motivem bylo odložit konečné řešení majetkových sporů, které byly vedeny mezi ním a ženou, která měla být předmětem připravované vraždy,“ uvedla soudkyně.

Pavel Nárožný stanul před soudem poprvé již v červnu 2011 kvůli obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky. Pár zmizel v listopadu 2009, zůstaly po něm jen krvavé stopy na zdech v domě. Olomoucký krajský soud Nárožného třikrát zprostil obžaloby z vraždy manželů, rozhodnutí vždy zrušil olomoucký vrchní soud. Kauza se nakonec dostala do Ostravy, její projednání totiž vrchní soud nařídil jinému senátu. Případ je v současné době odročen na neurčito.