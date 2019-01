Spisovatel Kohout píše Zemanovi: podkuřující dvořané ti navlékli pouta. Zbav se jich i škodlivých názorů

Spisovatel Pavel Kohout se obrátil otevřeným dopisem na prezidenta Miloše Zemana, v němž mu vyčítá jeho nejbližší spolupracovníky na Hradě, válku s názorovými odpůrci a štěpení české společnosti. Současně zmiňuje osobní vazby, které oba muže i jejich rodiny dříve spojovaly, i skutky a vlastnosti, za něž si Zemana váží a kvůli nimž ho před šesti lety volil v první přímé volbě hlavy státu. Kohout současného prezidenta vyzval, že pokud si chce zachovat dobrou pověst, měl by se buď zbavit svých "zištných rádců" i názorů, které Zemana poškozují, nebo předat úřad někomu z mladší generace. Dopis dnes otiskly Lidové noviny, Hrad na něj zatím nereagoval.

Kohout, který loni oslavil devedesátiny, uvedl, že on jako někdejší zapálený komunista a pozdější signatář Charty 77 nemůže vidět lidi černobíle. I u Zemana proto oceňuje řadu věcí - zmínil například zásluhu na vzestupu sociální demokracie, vyvěšení vlajky Evropské unie na Pražském hradě, podporu vojenských misí české armády v NATO, ohlášené veto zákona umožňující osvojovat děti i osobám stejného pohlaví či "pilný, byť i sebepropagační styk s občany".

Naopak Kohout kritizuje prezidenta za to, jakými se obklopil spolupracovníky, či za to, že uráží své názorové oponenty včetně lidí ve významných státních funkcích či novináře. "Upíráš inteligenci, schopnosti, slušnost i čest lidem v důležitých státních funkcích, které jako prezident České republiky vydáváš za pitomce či škůdce k radosti všech, kdo se ji snaží oslabit a snad si ji i podvolit jako za mého života Němci a Sověti," obrací se spisovatel na prezidenta. Zeman podle Kohouta pokračuje ve štěpení společnosti, "která se pořád víc odklání od modelu skutečné demokracie, k čemuž napomáháš hojnými výstupy v bulvárních médiích".

"Přitom je mi strašně líto a vůbec nechápu, proč Tvůj dříve skvělý intelekt není schopen vyvléknout se z pout, která Ti navlékli podkuřující dvořané, a Tys to přestal vnímat, pročež už dávno vězníš sebe sám," napsal Kohout v obsáhlém listu.

Kohout si myslí, že prezident by se měl zbavit svých poradců i škodlivých názorů, aby si zachoval dobrou pověst v moderních dějinách země. "Pokud k tomu nemáš sílu ani chuť, měl bys co nejdřív pro blaho republiky předat prezidentskou štafetu někomu z nadaných politiků příští generace, nezatížených národními katastrofami a spory. Tahle země je pro staré i pro mladé, ale pouze druzí jsou s to poradit si s problémy, které jsou bez nového přístupu neřešitelné," soudí Kohout. Připustil, že jeho výzva se může zdát směšná, "ale kdybys ji přijal, byl bys navždy ten velký muž, jakým ses chtěl stát," napsal v závěru dopisu.

Prezident se ke Kohoutově dopisu dosud nevyjádřil. "Tuto otázku jsme zatím neřešili," uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na dotaz ČTK, zda prezident bude na Kohoutův dopis reagovat a zda spisovateli odpoví.