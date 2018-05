Stará mrtvá věc, zkonzumovaná norma, uzavřená záležitost. Jak vidí Benešovy dekrety čeští politici?

Podle části českých politiků by se již otázky takzvaných Benešových dekretů neměly z minulosti vytahovat. Někteří politici je považují za vyhaslé, další kritizují opětovné otevírání tématu. Neshodnou se, nakolik ovlivňují česko-německé vztahy. Vyplývá to z ankety, kterou ČTK uspořádala mezi zástupci sněmovních stran a prezidenta Miloše Zemana. Státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU) na sjezdu sudetských Němců v bavorském Augsburgu řekl, že Benešovy dekrety nepatří do dnešní Evropy. Označil to za svůj osobní názor.