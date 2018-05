Středočeská ČSSD podporuje vstup do vlády s hnutím ANO, referendum začíná v pondělí

Středočeská ČSSD podporuje vstup sociální demokracie do menšinové vlády s ANO a doporučuje svým členům hlasovat ve vnitrostranickém referendu pro vstup do vlády. Podporu vyslovilo 111 ze 124 delegátů krajské konference v Kladně, šest členů bylo proti a sedm se zdrželo hlasování. ČTK to řekl mluvčí ČSSD Petr Vurbs. O vstupu ČSSD do případné koaliční vlády s ANO podporované KSČM rozhodnou všichni členové sociální demokracie v referendu, které začne v pondělí.