Syntetické drogy děsí Evropu. V Polsku a v Maďarsku už je situace kritická, varuje expert

Italská policie koncem února zadržela novou drogu, která je více než tisíckrát silnější než heroin. To opět rozvířilo debatu o problematice syntetických drog, které se staly fenoménem posledních let. Tyto nové, uměle vytvořené látky se účinky podobají drogám klasickým, nicméně stejně jako látka z Itálie jsou mnohem účinnější, a tak i nebezpečnější.

Syntetický kanabinoidautor: Info.cz

V důsledku předávkování, které vzhledem k síle těchto substancí nastává už při podaní velmi malého množství, již zemřelo mnoho jejich uživatelů. Boj proti těmto látkám tak patří mezi největší výzvy současného protidrogového boje jako takového.

Problémy v Polsku a v Maďarsku

Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík má alespoň pro Česko dobrou zprávu. Tyto drogy tu zdaleka nejsou tak populární. To ale rozhodně neznamená, že by měla být jejich nebezpečnost marginalizována.

„V České republice je procento užívání syntetických drog naštěstí velmi malé. Tyto drogy, někdy označované jako tzv. funky, se zde sice objevily, ale tendence jejich vyhledávání mezi uživateli je naštěstí klesající,“ říká Mravčík. V okolních státech situace zdaleka tak příznivá není. Podle Mravčíka jsou alarmující čísla v popularitě syntetických drog hlavně v sousedním Polsku a v Maďarsku.

Drogy ve světěautor: Info.cz

„V Polsku jsou už zhruba deset let velmi populární syntetické kanabinoidy, které jsou mnohem nebezpečnější a silnější než klasické konopí,“ říká Mravčík a dodává, že tyto syntetické látky jsou u našich sousedů často běžně k dostání i v běžných kamenných obchodech, kde si je každý může volně koupit. V důsledku užití syntetických kanabinoidů se v loňském roce otrávilo několik osob i na Ostravsku, dva lidé v důsledku otravy zemřeli. Látka prodávaná pod názvy Spice, Bakiba nebo Amulet se do Česka dostala nejspíše právě přes blízké Polsko a i u nás bylo možné drogu zakoupit bez problémů, například přes internet.

V Maďarsku jsou pak spíše než kanabinoidy populární syntetické náhražky opioidů. „V Maďarsku mnoho uživatelů heroinu přešlo na syntetické drogy ze skupiny takzvaných katinonů, ač jsou jejich účinky v zásadě odlišné od klasických opioidů,“ uvádí Mravčík a dodává, že stejně jako v případě syntetických kanabinoidů jsou syntetika mnohem silnější a nebezpečnější. „Mnoho uživatelů souběžně se syntetickými drogami, nejčastěji na bázi fentanylu, stále užívá i heroin nebo třeba pervitin, což celkové riziko ještě zvyšuje,“ doplňuje Mravčík.

Drogy ještě nejsou na zakázaném seznamu

Boj se syntetickými drogami komplikuje hlavně fakt, že se jedná o nové látky a vzhledem k tomu ještě nejsou zařazeny na seznam nelegálních drog. „Než dojde k jejich legislativní regulaci a zařazení na seznam zakázaných látek, je to pochopitelně velmi problematické, neboť je nejde účinně zabavovat a stahovat z trhu. Když se nějaká taková látka na seznam dostane, bývá velmi rychle nahrazena novou modifikací a celý proces startuje nanovo,“ popisuje mechanismus boje se syntetickými drogami Mravčík. „Je to vlastně taková hra na kočku a na myš. Jednu látku zakážete a objeví se nová. Jak na tuto situaci co nejrychleji reagovat je v současné době obrovská výzva,“ dodává.

Infografika: léčba závislostíautor: INFO.CZ

Neplatí přitom poměrně rozšířená představa, že liberalizace tradičního drogového trhu by byla v boji se syntetickými drogami jakkoliv nápomocná. „Není to o dostupnosti. U nás je poměrně snadné si obstarat marihuanu, ale i přesto se někteří lidé uchylují k syntetickým kanabinoidům. Je to často jen o touze zkusit něco silnějšího. U opioidů je to ještě markantnější, uživatel nejčastěji hledá látku, která mu v co nejmenší dávce za co nejméně peněz poskytne pokud možno co nejsilnější efekt. Tím, že by byly klasické drogy snáze sehnatelné, by se nic nevyřešilo. Kdo by, kupříkladu kvůli vybudované toleranci, zatoužil po silnější syntetické náhražce, ten by ji tak jako tak vyhledal,“ uzavírá Mravčík.