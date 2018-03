Temelín udělal největší změnu bezpečnostního softwaru za 17 let

Jaderná elektrárna Temelín udělala největší změnu v softwaru bezpečnostních systémů od začátku svého provozu před 17 lety. Pojistné ventily kompenzátoru objemu, které regulují tlak v reaktoru, mohou operátoři nově otevřít na dálku z dozorny. Ventily jsou za normálního stavu zavřené, dosud je mohl automaticky otevírat jen řídicí systém v případě, že se v reaktoru zvýšil tlak. Řekl to dnes mluvčí elektrárny Marek Sviták.

„Na prvním bloku je to největší softwarová změna bezpečnostních systémů za 17 let provozu elektrárny. Stejná úprava se plánuje v létě během odstávky druhého bloku,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml. Včetně dalších technických úprav investuje ČEZ do modernizace pojistných ventilů kompenzátoru objemu téměř 170 milionů korun.

Vedle úprav pojistných ventilů zahrnula modernizace i rozsáhlé změny řídicích systémů a změna se dotkla 40 dílčích subsystémů. Odborníci nad tím strávili dva a půl roku. Hlavní systém ochrany reaktoru je postaven na softwarové a hardwarové platformě Eagle od firmy Westinghouse. „Temelín má nejrozsáhlejší instalaci platformy Eagle na světě. Dohromady na obou blocích zahrnuje více než 200 řídicích skříní, tisíce vstupních a výstupních karet a rozsáhlé množství komunikačních sběrnic,“ řekl Sviták.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobila 16,48 TWh elektřiny, což je nejvyšší roční výroba. Temelínská elektřina by vystačila českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku.