Trestní stíhání Babiše by mohlo pokračovat, až skončí v politice, naznačuje poslankyně ANO

Podle poslankyně hnutí ANO a místopředsedkyně Mandátového a imunitního výboru Taťány Malé možná není úplně nutné, aby poslanci nyní vydali premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Podle ní by totiž šetření a případný soud mohly pokračovat až poté, co Babiš odejde z politiky. „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?,“ táže se v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ Malá.

Jak s několikahodinovým odstupem hodnotíte včerejší schůzi Poslanecké sněmovny, jejímž jediným bodem bylo nakonec hlasování o důvěře jednobarevné vládě Andreje Babiše?



Všechny strany zastoupené v Poslanecké sněmovně se v průběhu dne jasně vyjádřily, že důvěru vládě Andreje Babiše nedají, to prohlásily poměrně jasně. A potom tím, že požádaly o přerušení schůze, tak prakticky dosáhly toho, čeho původně chtěly dosáhnout. Tedy aby mandátový a imunitní výbor rozhodl, pokud jde o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, ještě předtím, než bude celá sněmovna hlasovat o důvěře. Chtěly toho dosáhnout, a nakonec se jim to prakticky za každou cenu podařilo. Říkám to mimo jiné proto, že jsem dala za poslance hnutí ANO v Mandátovém a imunitním výboru čestné slovo, že v úterý, tedy před jednáním sněmovny a před hlasováním o důvěře, uděláme maximum pro to, abychom o případném doporučení k vydání nebo nevydání rozhodli.

A doporučíte?



V tuto chvíli vám to ještě nemůžu říct. Nejdříve chci slyšet oba dva pány poslance, potom jsme pozvali bývalého detektiva Komárka, toho si chci také poslechnout. Hlavně ale musím říct, že jsem doufala, že když vyrazím mezi svátky nastudovat spis, a trvalo mi to přes čtyři hodiny, budou vyvráceny mé pochybnosti, že budu mít pocit, že existuje dostatek důkazů pro to, že nejde o politicky nebo jinak motivovanou kauzu.



A tyto vaše pochybnosti zůstaly i potom?



Nejen to, moje pochybnosti naopak vzrostly. A to, co mě dorazilo, to největší překvapení, a považuju to opravdu za skandální, je fakt, že policista, kterého jsme vyslechli na Mandátovém a imunitním výboru, prokazatelně lhal.



V čem lhal?



Řeknu vám, proč se domnívám, že lhal. Domnívám se to, protože chtěl, abychom rozhodli na Mandátovém a imunitním výboru, který proběhl tento týden v úterý. A lhal v tom, že na dotaz jednoho člena Mandátového a imunitního výboru, zda je pravda, že poslanci Babiš a Faltýnek, či jejich právní zástupci, nemohli nahlédnout do spisu poté, co tam byla vložena zpráva OLAF, což bylo v pátek, řekl, že to pravda není.

Řekl tam před devatenácti poslanci, že oni vůbec neměli zájem se do toho spisu podívat, že je – tedy policii – v této věci nikdo nekontaktoval. Přitom každý člen Mandátového a imunitního výboru měl před sebou na stole omluvenku právního zástupce jednoho z poslanců, jejíž součástí byla e-mailová korespondence s panem policejním komisařem. Bylo v ní pregnantně a do detailu napsáno, které dny a proč se nemůže přijít na spis podívat a že nejdřív tak může učinit 10. ledna. Což bylo včera.



To znamená, že spolu komunikovali a ten vyšetřovatel vám na výboru lhal, že nekomunikovali…



Ano. On lhal v tom, že oni vůbec neměli zájem do spisu nahlédnout a že je nikdo nekontaktoval. A já si myslím, že tak činil proto, aby Mandátový a imunitní výbor rozhodl už v úterý, tedy před hlasováním celé sněmovny o důvěře vládě.

To znamená, aniž byste si na výboru vyslechli Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?



Jasně.



Jak jednání výboru probíhalo včera?



Bylo to hodně emotivní. Bylo to velmi nepříjemné. Musím říct, že i proto jsem dala čestné slovo, že v úterý budeme hlasovat, protože chci, aby to už bylo za námi. Ta atmosféra tam je – řekla bych – silně nepřátelská, obzvlášť od některých členů výboru navíc v osobní rovině. Jsou tam obrovské tlaky. Neustále nám je argumentováno, že dříve nebylo zvykem podobné případy prozkoumávat. Což vůbec nechápu.

Pokud to tak skutečně je, tak nemusí existovat Mandátový a imunitní výbor a pokaždé, když přijde žádost o vydání některých poslanců, může to jít rovnou na plénum. Přece je to tak, že by měl Mandátový a imunitní výbor posuzovat, zda poslancům nejsou kladeny překážky ve výkonu jejich mandátu. Strašně mě štve, že se tady na imunitu poslanců pohlíží jako na nějakou výsadu. Není to totiž výsada, ale pojistka demokracie.



Imunita má přece zabránit tomu, aby výkonná moc jakkoli zasahovala do moci zákonodárné. Máme tady v Česku moc výkonnou, zákonodárnou a soudní, a jejich činnost musí být striktně oddělená, neměly by si do svých pravomocí nějak zasahovat. A pokud existuje nějaká pravděpodobnost v tom, že výkonná moc mohla jakkoli zasahovat do moci zákonodárné, tak je to prostě špatně.



A teď máme na stole dvě věci: jak řekl sám policejní vyšetřovatel, existuje určitá míra pravděpodobnosti, že pánové Babiš a Faltýnek způsobili dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie, existuje tu nějaká míra tohoto rizika. A na druhé straně tady existuje určitá míra rizika, že někdo klade překážku ve výkonu mandátu těmto dvěma poslancům.



A my máme nyní dvě možnosti: buď je vydáme a tato kauza nebude podle mého názoru vyřešena dřív než za pět let a oni budou během celé té doby velmi omezeni na výkonu svého mandátu, tedy na tom, k čemu jim dali voliči mandát ve volbách. A přitom je možné, že za těch pět let někdo řekne, že jsou zproštěni obžaloby. Ale oni už potom nebudou mít nikdy možnost to vrátit. Vzít to zpět. A pak je tady varianta, že vydáni nebudou, a to trestní stíhání bude pokračovat poté, co skončí v politice.

My teď musíme zvážit, zda všechno, co jsme se o kauze Čapí hnízdo dozvěděli, nás opravdu dovede k tomu, že se to celé mohl někdo snažit ovlivňovat.



Předevčírem jsem mluvil s Miroslavou Němcovou z ODS. Nařkla zástupce hnutí ANO z Mandátového a imunitního výboru z toho, že vystupují s dvojí tváří. Že se jinak chováte na jednáních za zavřenými dveřmi, a jinak poté na veřejnosti. Jak byste to okomentovala?



To si děláte legraci.



Nedělám. Nečetla jste ten rozhovor?



Ne, nečetla.



Vás konkrétně pak nařkla z toho, že si pořádáte tiskové konference na vlastní triko. V minulosti podle ní bývalo zvykem, že pokud vystupovali předseda a místopředsedové výboru před veřejností, tak jedině společně. Nikdy sólo, nebo za svou stranu, ale vždy za výbor a po dohodě o společném postupu…



Víte co vám řeknu? Já jsem se celou dobu držela dost zpátky. Vzhledem k tomu, že jsme jako členové výboru vázáni mlčenlivostí. A nebyli jsme to my, kdo začal do médií pouštět informace. Byl to konkrétně třeba kolega Michálek z Pirátů, který hned od prvního jednání výboru vynášel informace ven. A víte co je důsledkem? Důsledkem je šílený tlak na členy výboru v této věci. Proto jsou také ta jednání neveřejná. A na druhou stranu tady někdo tvoří mediální obraz za nás, a my se k tomu nemůžeme vyjádřit. Proto jsem považovala za správné jít před novináře, a vyjádřit se k tomu. A mimochodem, ten můj výrok o tom, co se odehrálo na výboru, nikdo nepopřel.

Existuje uvnitř výboru, pokud jde o hlasování, nějaká trvalá aliance, nějaká většina, která při sobě drží při všech hlasováních. Miroslava Němcová to neřekla explicitně, avšak vydedukoval jsem z toho, že hlasujete vždy jako ANO jednotně s SPD. S tím, že se k vám občas přidá někdo další…



Občas se k nám přidá někdo další, a klidně od nich. Anebo od ostatních. Určitě nechodím za kolegy z SPD a neříkám jim, jak mají hlasovat. Oni jsou dva, nás je osm a bylo velmi málo usnesení, snad jenom jedno, které prošlo deseti hlasy proti zbytku. Například hlasování o úterním termínu příštího jednání výboru prošlo třinácti hlasy, takže o jaké koalici se tady jako bavíme?



Co si slibujete od návštěvy expolicisty Jiřího Komárka na výboru?



Chceme si ho vyslechnout, zajímá nás, co o té kauze ví.



Ptám se proto, že ho opozice označuje za nedůvěryhodného…



A jaký je rozdíl mezi policistou, který je nepravomocně odsouzen, a mezi policistou, který prokazatelně lže na jednání Mandátového a imunitního výboru devatenácti poslancům do očí?

Já se vás jenom ptám, co si od něj slibujete…



Chci si ho vyslechnout. Zajímá mě jeho názor. Ale není to tak, že bych se rozhodovala na základě toho, co nám tam řekne jeden policista. Na tu kauzu je potřeba si udělat ucelený obrázek na základě podstatně širších informací. A teprve pak se rozhodovat. Víte, mě opravdu hrozně mrzí, že ti původní členové výboru, kteří jsou ve sněmovně už několikáté funkční období, říkají, že to vůbec nemáme dělat, že nám to prý nepřísluší řešit. A já říkám, že jestli tam chtějí chodit na chlebíčky, ať chodí, ale my chceme o kauzách, o kterých rozhodujeme, vědět co nejvíc. Chceme je opravdu prověřit a chceme důsledně a správně rozhodovat o tom, zda nedochází k ovlivňování moci zákonodárné.



Pokud jste ale mluvila o rozdělení mocí ve státě, není toto ale přece jen v kompetenci soudů?



O vině a trestu rozhoduje soud. To rozhodně. Jen se ale pojďme bavit o tom, zda je opravdu nutné, aby ten soud rozhodoval teď. Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky, nebo prostě do doby, než budou nové volby? Co se stane?



Dobře. Ale přece jen existuje něco, jako je politická kultura a musíte sama uznat, že je trochu rarita, pokud máme trestně stíhaného premiéra…



Jsem strašně ráda, že jste to řekl. Hodně jsem o tom přemýšlela. Kriminalizace politiků a jejich následné zprošťování viny, včera ve sněmovně padlo, že jde až o osmdesát procent komunálních politiků…

To řekl prezident…



Ano. A já to číslo nemám ověřené. Ale pokud to tak je, je to skandální. A pokud je osmdesát procent trestně stíhaných komunálních politiků následně zproštěno obžaloby, tak to vede k tomu, že když je na někoho z politiků podáno trestní oznámení, tak se po něm sice vyžaduje, aby rezignoval, avšak on nerezignuje. A to prostě proto, že je tady velká pravděpodobnost, že bude očištěn.



A to je přesně ono. My vlastně vyléváme s vaničkou i to dítě. Na jednu stranu chceme politickou kulturu a já s vámi souhlasím, že je potřeba na ní zapracovat, avšak taky je potřeba budovat nějaký kredit politiků před občany, a tím, že je budeme kriminalizovat, a následně je zprošťovat obžalob, tak tím politickou kulturu fakt nevytvoříme.



Osobně si ale nejsem jistý, zda prezident neměl na mysli, že jde o kriminalizaci a následné očištění komunálních politiků za to, co učinili právě v té komunální politice, v politických funkcích. Tady v tom je to přece rozdíl. Andrej Babiš je stíhán za něco, co spadá do období, kdy ještě zdaleka v politice nebyl.



To máte pravdu. U něho jde ale o to, že začal být trestně stíhán až v době, kdy už byl v politice. Přitom tu kauzu, ony dotace, ještě předtím kontrolovaly devětkrát příslušné úřady a nikdy nepodaly podnět k trestnímu stíhání. A pokud se tedy hovoří o tom, že zpráva OLAF konstatuje, že tam nesměly být anonymní akcie, neměl to tehdy zhodnotit ten, kdo uděloval tu dotaci? Ten, kdo přiděluje dotaci, přece musí zkontrolovat podmínky a dodržení všech pravidel. A pokud je někdo nesplňuje, neměl by tu dotaci přidělit. A já jsem si nevšimla, že by kdokoli řešil tuto stránku věci, odpovědnost těch úřadů.

Četla jste už zprávu OLAF?



Ještě jsem to nestihla.



Ať to na Mandátovém a imunitním výboru dopadne jakkoli, nakonec bude muset rozhodnout plénum sněmovny. Když se o téže věci hlasovalo ještě v minulém volebním období, poprvé, Andrej Babiš zvedl ruku pro své vydání. Jak myslíte, že bude hlasovat teď napodruhé?



Nechám se překvapit. Já to dneska nevím.



A myslíte si, že budete mít v této věci volné hlasování, anebo budete hlasovat jako klub jednotně?



To taky nevím. Ani nevím, jak to bylo tehdy. Uvidíme.



A vy osobně už víte, jak budete hlasovat?



Ne. Možná mi to nevěříte, ale já fakt nevím.



A jaká je vlastně atmosféra v klubu hnutí ANO? Umíte si třeba představit, že by klub hlasoval v nějaké věci nejednotně?



Ano. Umím si to představit. V klubu skutečně probíhá diskuse.

Nemáte notičky od vedení, podle kterých se musíte zachovat a hlasovat…?



(smích) Ne. Věřte tomu, že ne. Někdy by ale nebyly na škodu. Ne vážně, fakt nemáme. Spousta lidí má představu, že přijde Andrej Babiš, zavelí a všichni jsou poskládáni v řadě. Ale tak to fakt není. Probíhají tam velmi živé a dlouhé diskuse.



Pojďme ještě k vládě. Sama jste řekla, že nejspíš důvěru nedostane. Jaká je podle vás optimální varianta většinové vlády, nebo menšinové vlády s jasnou podporou, pokud jde o druhý pokus?



Nevím. Určitě budu preferovat, abychom vytvořili většinovou koaliční vládu. Samozřejmě tady je ale ten fakt, že některým ostatním stranám vadí, aby byl premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš. My jsme o tom ale v hnutí ANO debatovali mnohokrát, a v tuto chvíli trváme na tom, že by měl být premiérem předseda vítězné strany, a to je Andrej Babiš. Pokud jde o ostatní strany, hodně bude záležet vyjednávání.



Tak dobře. Umíte si představit, že jste v koalici s KSČM?



Já si to úplně představit neumím.

Dokážete si představit, že jste v koalici s SPD?



Velmi těžko.



Se sociální demokracií?



Za určitých podmínek.



S lidovci?



Také za určitých podmínek.



S ODS?



Za určitých podmínek. Ano, umím si představit koalici s ODS, umím si představit koalici s ČSSD, a umím si představit koalici s lidovci.



S KSČM a s SPD ale ne?



Velmi těžko.



A umíte představit menšinovou vládu hnutí ANO podporovanou na základě nějaké dohody komunisty a SPD?



Přiznám se, že jsem o této variantě vůbec nepřemýšlela. Přemýšlela jsem celou dobu o tom, že se budeme snažit o většinovou vládu. Myslím si, že by to byla stabilnější varianta. Myslím, že jde o lepší variantu.

Poslankyní jste byla zvolena loni v říjnu. Jste zastupitelkou Jihomoravského kraje a náměstkyní krajského hejtmana. Jaké je vaše první hodnocení té velké parlamentní politiky? Co vás za ty asi tři měsíce v centrální politice zklamalo nebo překvapilo?



S trochou nadsázky bych řekla, že doufám, že to, co jsem tam za ty tři měsíce zažila, že to není ten opravdový chod Poslanecké sněmovny. A že se po všech těchto počátečních peripetiích dostaneme do pracovního tempa. Že začneme intenzivně pracovat na konkrétních věcech.



Koho bude volit za prezidenta?



To si nechám pro sebe.