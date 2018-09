Unikátní zpověď královny propagandy: Rozhlížím se, jakou jsem nadělala paseku, říká pro INFO.CZ

Roky se podílela na intenzivním šíření proruské propagandy v Česku. Spolupracovala s Čechem žijícím v Rusku, jenž obhajuje okupaci z roku 1968 a volá po návratu ruských tanků. Nyní je Blanka Morávková sama terčem propagandistů. Ti ji kvůli jejímu přiznání a obhajobě homosexuálů označují za zrádkyni. Morávková promluvila pro INFO.CZ a poskytla tak unikátní náhled do zákulisí činnosti proruských trollů v Česku.

Byl únor 2017 a Blanka Morávková zveřejnila na svém facebookovém profilu následující výzvu: „Máte dost západní štvavé protiruské politiky? Chcete podpořit Rusko? A hlavně, chcete vidět tváře našich politiků, kteří otevřou Facebook a uvidí, že Putinovi agenti už jsou jednotní a uniformovaní? Změnte si svoji profilovou fotografii na tuto (pod textem byl obrázek s nápisem Agent Kremlu – pozn. redakce). Při případných problémech vše svedete na ruské hackery.“

Výzva zapadala do činnosti, kterou Morávková tou dobou už několik měsíců prováděla. V roce 2016 se nadchla pro hybridní válku a ze svého bydliště v Mostě vypouštěla po sítích do světa řadu propagandistických statusů a koláží. Proruské propagandě věnovala veškerý volný čas a jako noční vrátná také 90 procent pracovního. Profil Morávkové byl za chvíli větší než některé proruské skupiny.

Tyto aktivity jí ale začaly do velké míry ovlivňovat osobní život. Zpětně přiznává, že přibrala a v době, kdy pracovala v sociálních službách, si z ní dělali kvůli jejím aktivitám legraci. „Vedoucí mi třeba nadepsala obálku s výplatou jako ‚Odměna od Putina‘. Když mi zapomněli říct, kde je školení, bavili se tím, že mě Putin bude navigovat přes satelit. Později ovšem vedoucí nějak znejistěla a zakázala mi používat služební počítač. Prý kdyby se něco stalo, bude tam jejich IP adresa. Ta tam ovšem byla dál. Kolega nacista, který měl podmínku za šíření nacistické propagandy, mi tajně každou směnu se smíchem, že půjdu sedět dříve než on, ochotně přepichoval kabel,“ vypráví žena pro INFO.CZ.

S Rusy nespolupracovala, na jejím profilu ale verbovali na Donbas

Morávková pochází z komunistické rodiny. K Rusku tíhla od mládí. V roce 2016 ucítila šanci stát se, jak sama říká, vojákem na poli studené války. „Facebook se mi jevil jako úžasná zbraň. Takže motivací, upřímně řečeno, bylo zabojovat si v hybridní válce. Začala jsem navštěvovat slovanské skupiny a rozesílala žádosti o přátelství. Každého člověka jsem se snažila uchopit za názorový vrchol, což v praxi vypadalo tak, že jsem žádala o přátelství zejména lajkery (příznivce, pozn. redakce) Stalina a Putina,“ říká v rozhovoru.

„Petr Michalů je ztělesněná emoce a živá ikona socialismu.“ Blanka Morávková

Zároveň tvrdí, že ji nikdy neřídili lidé z okolí Kremlu ani se nikomu nezodpovídala. Z Ruska jí nechodily ani žádné peníze. Byla v kontaktu jen s těmi Rusy, které měla v přátelích na Facebooku. Jeden z nich však její profil zneužil k verbování bojovníků na ukrajinský Donbas, kde ukrajinská armáda setrvale bojuje s proruskými separatisty podporovanými Moskvou a kde svět může sledovat jeden z nejčistších projevů moderní hybridní války.

Sama Morávková brala svoji činnost převážně jako snahu ukázat sílu před nepřítelem, jehož pro ni představoval Západ a státy NATO. Vedle toho to ale byl také zdroj zábavy. „Celé moje počínání byla spíše recese, švejkovina. I když na druhou stranu, nutno vzít v potaz, že právě na legraci utáhnete mnoho lidí. A nejsou-li názorově vyhranění, zcela nenásilně je přesvědčíte, že jim předkládáte pravdu. Lidé tráví na Facebooku svůj volný čas, nehledají fakta, chtějí se jen zasmát a ujistit se, že mají pravdu. A o tom to celé bylo,“ praví.

Sbírka pro „emigranta“ vzbudila podezření

Jejím spolupracovníkem byl proruský aktivista Petr Michalů. Ten v minulosti působil jako zaměstnanec vězeňské služby nebo zkušební komisař pro získání zbrojního průkazu. Kvůli tomu se ocitl před soudem. V roce 2010 se zodpovídal z napomáhání trestné činnosti. S kolegou nedovoleně asistovali při vyplňování zkušebních testů, a u jedněch zkoušek dokonce ani nepožadovali praktickou část. Vězení se ale Michalů vyhnul. V roce 2012 utekl do Španělska, což vydával za nucenou emigraci. O čtyři roky později se přesunul do Ruska, kde požádal o politický azyl.

Michalů je také autorem textu s názvem Omluva ruskému národu, ruskému lidu a prezidentu Putinovi, v němž volá po tvrdých trestech pro názorové odpůrce, které označuje za vlastizrádce. Kromě toho na Facebooku oslavoval invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a žádal její opakování. „Pokud ruské tanky znovu přijedou do Československa, už nikdy nedopustíme, aby odjely,“ napsal do jednoho ze svých obrázků.

„Petr Michalů je ztělesněná emoce a živá ikona socialismu,“ popisuje Morávková. Sama jej nikdy neviděla. Kdyby nespolupracovali, byl by pro ní jen jedním z tisíců facebookových přátel. Jejich komunikace probíhala výhradně ve virtuálním světě.

Z Michalů se po příchodu do Ruska stala celebrita. Některá tamní média jej líčila jako českého novináře, jenž musel opustit domov, jelikož už dále nemohl snášet evropský útlak. Michalů pro ruská média vyprávěl o šťastných letech za socialismu. Vidět byl i v Česku. Publikoval například v Parlamentních listech.

A nejen to. České příznivce zásoboval fotkami radostného Ruska. Snažil se vytvořit dojem, že Putinův stát je rájem na Zemi. Morávková pro něj ale mezitím musela organizovat sbírku, skrze kterou získával peníze, za které v zahraničí žil. Ačkoli Morávková měla na svém profilu kupříkladu i lidi, kteří věřili, že Evropská unie chce zrušit písmeno „Ř“, sbírka jim v kontextu údajně skvělého života Petra Michalů v Rusku přišla podezřelá.

Agenti! Přišel náš čas! vyzývala trolly k útoku. Ruská média ji dávala za vzor

Vybírání peněz ale nebylo jedinou aktivitou, která Morávkovou s Michalů pojila. Jejich spolupráce byla daleko širší. „Vymýšleli jsme spolu koláže, obrázky, vtipy, které jsme pak zveřejňovali na Facebooku. Třeba já jsem měla nápad a Petr mi ho graficky realizoval. Nebo já jsem ke svému textu použila Petrovu fotografii. Měli jsme i společné logo. Petr samozřejmě permanentně jako i před tím v minulosti pracoval sám a já Petrovu tvorbu na Facebooku sdílela,“ říká Morávková, jež s Michalů rozjela například koordinovaný útok na tehdejšího analytika programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty Romana Mácu, jenž nyní působí v Institutu pro politiku a společnost.

„Agenti! Přišel náš čas! Čím více nás bude, tím větší šance, že si Máca pozvrací svůj služební Apple a my jim tak způsobíme první válečné ztráty! Vpřed!“ napsala Morávková na Facebook a do komentářů přidala odkaz na Mácův profil.

Máca se Michalů věnoval na svém blogu a na Facebooku následně využil akci Morávkové jako ilustraci pro činnost prokremelských trollů. „Práce se nejprve chopí facebookový politruk. Ten vytváří výzvy, kam se mají jeho další internetoví agitátoři dostavit a směřuje je ke konkrétním příspěvkům,“ píše Máca s tím, že následují vyhrůžky a označování cíle za nezajímavou nulu. Od toho dav přechází k oslavě Ruska a totalitních režimů.

Evropské hodnoty a speciálně Máca byli častými terči Morávkové a Michalů. Největší úspěch jim ale přinesla v úvodu zmíněná kampaň „Agent Kremlu“. Po zveřejnění výzvy na profilu Morávkové se přidávaly desítky jejích přátel. A co víc, akce se díky kontaktům Michalů na ruské novináře, dostala i do ruských médií. Ta citovala oba autory a jejich dílo prezentovala jako vyjádření sounáležitosti Čechů s Rusy.

„V rámci akce ‚Agent Kremlu‘ jsme vytvořili i nášivku na rukáv se zobrazením ‚Agent Kremlu.‘ O tuto nášivku je veliký zájem. Lidé píší, ptají se, kde je možno nášivku koupit, chtějí ji nosit a jsou na to hrdí. Zájem o nášivku přichází z Finska, Německa, České republiky a Slovenska,“ popisoval Michalů na jednom z videí pro ruská média. Morávková dodává, že pro výrobu nášivek sehnali dva jednotlivce z Česka a jednoho ze Slovenska, kteří byli jejími facebookovými přáteli.

Fakta je nezajímala. Dvojice vyzývala k volbě SPD a komunistů

V únoru 2017 se Morávková s Michalů svezli s kampaní lidí pálících na veřejnosti korán. Michalů udělal koláž s obrázkem z filmu Černí baroni, Morávková publikovala vtipy o pálení knihy. Jejich práci, kterou viděly tisíce lidí, následně využili svolavatelé demonstrací proti islámu. Zatímco u protimuslimsky zaměřených Čechů s tím bodovali, mezi řadou ruských přátel si zadělali na problém. „Jako vždy jsem se to snažila vybalancovat humorem,“ praví Morávková.

Rozhlížím se teď, jakou propaganda nadělala mezi některými mými facebookovými přáteli paseku. Ti lidé mi přijdou, jako by vyšli z jedné výrobní linky: oslavují Rusko, věří v chemtrails, věří, že homosexuálové chtějí zničit tradiční rodinu a imigranti společně s neziskovkami náš národ a naši kulturu.“ Blanka Morávková

Dvojice se angažovala také před volbami. „Čas voleb byl pro nás důležitý. Status, který měl lidi podpořit ke správné volbě, jsem záměrně publikovala v čase, kdy se vyráželo k volebním urnám. A ani Petr rozhodně nezahálel,“ vzpomíná Morávková. Michalů tehdy zveřejnil příspěvek, v němž za jediné volitelné strany označil SPD Tomia Okamury a KSČM. Pokud by neuspěly, nastínil jako další možnost násilný převrat a ozbrojené povstání. Morávková ale odmítá, že by byla v kontaktu nebo jednala na objednávku některé z politických stran nebo hnutí. Žádná se jí ani nepokusila přesvědčit ke spolupráci.

Morávková nepracovala ani s tzv. dezinformačními weby typu Sputnik nebo Aeronet. Přistupovala k nim stejně jako k tradičním médiím – ignorovala je. „Fakta jsem nepotřebovala. Pracovala jsem s emocemi. Debatám, ve kterých je třeba znát fakta, jsem se vyhýbala. Zpravodajstvím pro mě byly statusy přátel a informace jsem si dohledávala jen do té míry, abych na událost dokázala vymyslet vtip, a ani to nebylo většinou potřeba. Psala jsem, co si lidé přáli slyšet a čemu se zasmáli,“ vysvětluje.

Útoky na homosexuály Morávkovou děsí. Vidí, jak její přátelé podléhají propagandě

Časem ji ale proruské aktivity vyčerpaly. Začalo jí vadit, jak propaganda pracuje s emocemi a vypouští fakta. Vliv na to měl i článek o její akci „Agenti Kremlu“ na ruském webu. Zároveň se neztotožnila s útoky na homosexuály. Kvůli svému přiznání ke lžím je nyní sama terčem jiných proruských trollů a uživatelů Facebooku, pro které dříve byla ikonou. Vnímají ji jako zrádkyni.

Letos v srpnu skončila také spolupráce Morávkové s Michalů. Podle ní tím vyvrcholily rok trvající spory mezi dvojicí. Po kritice jeho komunikace si Michalů Morávkovou zablokoval nejen na Facebooku, ale také na ruské síti VK.com.

Propaganda nadále zůstává pro Morávkovou koníčkem. „Je-li někdo zámečníkem, umí zámek nainstalovat i rozebrat. Rozhlížím se teď, jakou propaganda nadělala mezi některými mými facebookovými přáteli paseku. Ti lidé mi přijdou, jako by vyšli z jedné výrobní linky: oslavují Rusko, věří v chemtrails, věří, že homosexuálové chtějí zničit tradiční rodinu a imigranti společně s neziskovkami náš národ a naši kulturu,“ dodává Morávková s tím, že právě útoky na homosexuály ji děsí nejvíce.

„Na moji výzvu, ať mi přátelé pošlou nějaké ukázky homosexuální lobby, která je tak drtí, se mi sešly dvě dětské knihy. Zbytek byly opět pocity, emoce, obavy a odkazy na dezinformační servery. Mám teď dobrý pocit, že ty propagandou nainstalované zámky na lidech vidím.“