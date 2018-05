Ústecká ČSSD nechce vládu s ANO. „Respektuji kraj, ministryní se nestanu,“ říká Nekolová

Nekolová pro INFO.CZ potvrdila, že členové ČSSD v Ústeckém kraji dostali zprávu o tom, že krajské vedení s vládou s hnutím ANO nesouhlasí. "Bylo to na základě postoje a rozhodnutí krajského vedení. Členové byli informováni emailem," popsala.

Pro ni samotnou to znamená, že se nestane ministryní práce a sociálních věcí. "Postoj krajské ČSSD je na základě jednání odmítavý a já jako členka krajské organizace ČSSD pochopitelně nemohu být považována za kandidátku na ministryni a být v rozporu s postojem vlastního regionu," říká pro INFO.CZ.

„Nabídky si samozřejmě nesmírně vážím. Jsem přesvědčená, že bych na místě ministryně práce a sociálních věcí určitě měla co nabídnout. Je to agenda, kterou bych řešila ráda už proto, že se mě bezprostředně dotýká i co by obyvatelky jednoho z neproblematičtějších regionů a mám s tím bohaté zkušenosti. Já ale nejsem v rozporu krajské ČSSD a nechci, aby to tak bylo veřejností vnímáno. Budu respektovat stanovisko krajské ČSSD,“ vysvětluje Nekolová.

Podle předsedy krajské organizace Miroslava Andrta ještě ale definitivní rozhodnutí nepadlo. Na odpolední schůzce předsednictva soc.dem. si chce poslechnout návrhy předsedy Jana Hamáčka na obsazení resortů. „Všechno to k tomu bohužel směřuje (nesouhlas se vstupem do vlády - pozn.red.), ale stanovisko dáme až následně,“ uvedl Andrt.

„Co se týče Gabriely Nekolové, tak jsme dlouhodobě říkali, že to není naše nominantka. Přesto, že to je schopná osoba, která by na pozici mohla dosáhnout, tak s ohledem na to, jaká je nálada v našem regionu, tak by nám přišlo nevěrohodné, abychom vysílali člověka do mise, které sami nevěříme,“ dodal šéf severočeské ČSSD.