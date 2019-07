Režisér Filip Renč míní, že etika a morálka odešly s Václavem Havlem. Renč v rozhovoru s Čestmírem Strakatým kritizuje politickou reprezentaci, včetně premiéra Andreje Babiše. S rozpaky také zpětně hodnotí vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. „Není objektivní a správné, aby Zeman uděloval za kulturu svoje vyznamenání, protože to není vyznamenání, to je za trest,“ říká Renč. Co se Renčovi na Zemanovi líbí? A proč si myslí, že mezi disidenty a StB došlo během sametové revoluce k dohodě?