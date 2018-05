Vedení ANO schválilo koaliční smlouvu s ČSSD. Je to přijatelný kompromis, tvrdí Babiš

edení hnutí ANO dnes dopoledne schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení případné koaliční vlády. Novinářům to po jednání výboru a poslaneckého klubu hnutí řekl místopředseda ANO Richard Brabec. Odpoledne se oběma dokumenty bude zabývat i předsednictvo ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády s ANO. V sobotu by programové prohlášení měla posoudit ještě KSČM, jejíž poslanci by ve Sněmovně měli menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat.