Vláda má jasnější představu, jak do Česka dostat čtvrtého operátora. Investice za 20 miliard, říká Babiš

Stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh. Na dnešní tiskové konferenci při představení vládního návrhu změny zákona o elektronických komunikacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aukce frekvenčních pásem by měla začít do konce prosince, v lednu či únoru by stát chtěl předat frekvence, řekl vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.