Vláda nepodpoří návrh STAN na změny ve směnárnách ani advokáty pro chudé

Vláda v demisi nepodpoří při rozpravě Sněmovny ani jeden ze tří poslaneckých návrhů, které dnes posuzovala. Odmítla návrh poslanců STAN na posílení práv klientů směnáren i předlohu KSČM, podle níž by chudším lidem mohl náklady na právní zastoupení v civilních sporech platit zcela nebo částečně stát. Vláda v demisi pravděpodobně nepodpoří ani návrh hnutí STAN, podle kterého by vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli.

Podle návrhu komunistů by chudším lidem mohl náklady na právní zastoupení v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních platit zcela nebo částečně stát. Kabinet při rozhodování poukázal na to, že od července se bezplatná právní pomoc hrazená státem rozšíří a návrh KSČM by zdvojeně upravoval stejnou záležitost. Prakticky stejnou předlohu komunisté podali v minulém volebním období. Sněmovna ji v úvodním kole podpořila, byť se k ní tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL postavila záporně. Ústavně-právní výbor projednávání návrhu dvakrát přerušil, do voleb o něm poslanci nerozhodli.

Od července se novelou schválenou v minulém volebním období rozšíří právní pomoc chudším lidem na státní útratu o udílení právních rad, zastupování ve správních řízeních a v řízení před Ústavním soudem. Komunisté tehdy neuspěli s požadavek zahrnout do bezplatné pomoci i zastupování před nejvyššími soudy a před krajskými soudy v civilních sporech.

Návrh hnutí STAN by umožnil lidem odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Předlohu už jednou kabinet zamítl. Nynější krok poslanců STAN má sloužit k tomu, aby vláda dala Sněmovně vlastní úpravu, jak dříve slíbila. Ministerstvo financí ji podle předběžného stanoviska pro středeční zasedání ministrů předložilo koncem dubna. Předkladatelé z řad Starostů a nezávislých už dříve sdělili, že v případě, že vládní novela doputuje do dolní komory a bude lepší, svou předlohu stáhnou.

Novela STAN by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí pro klienty nevýhodné kurzy. Vláda však v návrhu stanoviska opět uvádí, že změna by mohla mimo jiné neúměrně zatížit směnárny ze strany spekulativně jednajících zákazníků.

Kabinet nepodpoří ani návrh poslanců STAN, podle něhož by vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. Podobnou úpravu předložili už před rokem kvůli sporům o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Tehdejší koaliční vláda změnu podpořila, Sněmovna v předvolebním složení ale nestihla loni předlohu projednat.

Drábová předloni úspěšně kandidovala za STAN do středočeského zastupitelstva, které ji navzdory tlaku ministerstva vnitra odmítlo křesla zbavit. Mandátu se vzdala až v polovině loňského roku. Rozhodla se tak po dohodě předsedy STAN Petra Gazdíka s tehdejším ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), že zákon o krajských volbách bude jeho novelou uveden do souladu se služebním zákonem.