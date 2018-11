Vláda v pátek přežije. ČSSD nebude hlasovat pro nedůvěru, ale podpořila by rozpuštění sněmovny

Poslanci ČSSD se v pátek nezúčastní hlasování o nedůvěře vládě. Řekl to předseda strany Jan Hamáček po jednání širšího vedení strany. V praxi to znamená, že opozice nedá dohromady dostatek hlasů pro shození kabinetu. Zároveň platí, že pokud se ve sněmovně najde 105 hlasů, dodá ČSSD svých 15 potřebných pro rozpuštění sněmovny. Předčasných voleb se prý strana nebojí. Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek variantu rozpuštění sněmovny ve vysílání ČT24 rovněž připustil, ale nepovažuje ji za příliš reálnou.

Sociální demokraté dnes jednomyslně přijali usnesení, že problémy Andreje Babiše v podobě kauzy Čapí hnízdo a sporů s vlastním synem jsou jeho osobní a vládu zatěžují. Podle ČSSD by bylo na místě, aby post v čele kabinetu opustil.

Současná vládní sestava ANO a ČSSD nemá podle Hamáčka alternativu, když prezident Miloš Zeman dopředu avizuje, že i po pádu vlády by pověřil skládáním nového kabinetu Babiše. „Měli bychom tu buď ústavní krizi a chaos, nebo menšinovou vládu opřenou o SPD,“ uvedl. Řešením tak jsou jen předčasné volby.

ČSSD podle Hamáčka nepovažuje za řešení současné situace demisi celého kabinetu, ale ani vyslovení nedůvěry vládě. „Jediné, co může věci vyřešit, je, když voliči znovu rozdají karty,“ uvedl.

Rozhodnutí ČSSD ve vysílání ČT24 kritizoval místopředseda opoziční ODS Martin Kupka, který postup ČSSD označil za polovičatý a nesrozumitelný.

Opoziční strany, které vyvolaly hlasování o nedůvěře, podle Hamáčka nenabídly plán, co by dělaly po případném úspěchu svého návrhu. Hrozilo by, že ANO bude místo ČSSD spolupracovat s SPD, kterou Hamáček považuje za extrémní. "Naše republika si nezaslouží, aby naši občané k tomu stoletému výročí dostali takovýto dárek," uvedl Hamáček.

Sociální demokraté po dvouhodinovém jednání dospěli na jednání předsednictva k jednomyslnému závěru. Za nejlepší by ČSSD podle přijatého usnesení považovala výměnu premiéra, ANO takovou variantu nicméně dlouhodobě odmítá.