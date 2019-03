Vojáci nové vrtulníky dostanou asi už po prázdninách, nejspíš UH-60 Black Hawk

Čeští vojáci se můžou těšit na nové vrtulníky nečekaně brzy. Podle informací INFO.CZ by Američané měli už na přelomu května nebo června poslat cenové nabídky na stroje UH-1Y Venom od společnosti Bell a UH-60 Black Hawk od společnosti Sikorsky. O koupi vrtulníků přímo od amerických výrobců jednal před dvěma týdny v Bílém domě i premiér Andrej Babiš a ze současného sledu událostí je zřejmé, že se s protistranou dohodl.

Celá transakce by podle důvěryhodných zdrojů INFO.CZ měla být velmi rychlá. O koupi by mělo být rozhodnuto už krátce po letních prázdninách. K urychlení přispěla i skutečnost, že předchozí ministryně obrany Karla Šlechtová soutěž na nákup vrtulníků zrušila. Nákup armádní techniky v tendrech je přitom velmi bolestnou záležitostí, protože výrobci, kteří ve výběrovém řízení neuspějí, mohou výsledky napadat v podstatě neustále dokola.

Vládu při rozhodování o koupi navíc tlačí čas. Ministerstvo financí na příští rok plánuje rozsáhlé škrty a hrozí, že by se nákup nové vojenské techniky už nestihl a chyběly by na něj peníze. Je tak klidně možné, že se do konce letošního roku uskuteční i další nákup, kterým jsou nová bojová vozidla pěchoty. Tady však bude výběr mnohem složitější, protože jde o řádově větší výdaj, který může dosáhnout vyšších desítek miliard korun jen za samotnou techniku. Další desítky miliard pak bude stát kontrakt na servisní služby a podporu.

V případě vrtulníků lze očekávat státní útratu v rozmezí 12 až 15 miliard korun. Podle informací INFO.CZ má větší šance nabídka od společnosti Sikorsky na jejich typ UH-60 Black Hawk. Důvodem je především skutečnost, že jej mají ve výzbroji okolní státy a Letecké opravny Malešice mají se Sikorsky dlouhodobý kontrakt na servis a kompletaci.