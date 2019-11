Wałęsa versus Klaus: Jeden volá po novém uspořádání světa, druhý se obává genderismu | info.cz

Oba prezidenti se dnes potkali na konferenci Českého rozhlasu Evropa bez železné opony: 30 let svobody, kde i své myšlenky prezentovali. Wałęsa se tradičně vrací ke své dělnické minulosti, z té prý vychází jeho praktického myšlení, a nejinak tomu bylo i dnes. „Uspěli jsme, ale je to za námi,“ uvedl k revolučnímu roku 1989. Nyní bychom se podle něj měli více dívat do budoucna.

„Potřebujeme nové pojmy, nové struktury a nová uspořádání,“ říkal Wałęsa, podle kterého máme za sebou jednu epochu a druhá ještě není nastolena. Podle bývalého polského prezidenta je jasné, že v ní nebude fungovat komunismus, protože se nikde neosvědčil, ale nemůže v ní existovat ani kapitalismus v současné podobě. Tržní ekonomika by sice podle Wałęsy měla běžet i nadále, ostatní ale musíme upravit. „To, že jsme zvládli první etapu, neznamená, že jsme vyhráli celou válku,“ zdůraznil rovněž dřívější protikomunistický aktivista, který vyzval rovněž k boji s populisty a demagogy.

Wałęsa doslova mluvil o tom, že bychom měli pro nové uspořádání světa vymyslet „dopravní řád“, protože právě dopravní pravidla podle něj možná jako jediná fungují. Jeho slova podpořila například i někdejší diplomatka a politička Magda Vášáryová či ruský historik Andrej Zubov. I podle něj musíme zvolit nové uspořádání: „Až se nám to povede i v Rusku, bude Evropa spát lépe.“

„Pád komunismu je největší událostí našich moderních dějin,“ začal svůj příspěvek bývalý český prezident a premiér Václav Klaus. „Vývoj po roce 1989 byl nesporným úspěchem a nenechme si tento pocit a tuto naši jistotu nikým vzít,“ uvedl rovněž Klaus, který následně varoval před vznikem nových „opon“ v Evropě.

Železná opona v minulém provedení sice už podle jeho slov nehrozí, stejně jako „komunismus s velkým K“, ale jsou podle něj nebezpečné jiné ismy, a to zvláště ve svém synergickém efektu. Podle Klause je neumíme souhrnně nazvat, a tak se jim ani nedokážeme dostatečně bránit. Exprezident zmínil například „genderismus“ či „enviromentalismus“.

Podle dalšího z klíčových polských disidentů a šéfredaktora jednoho z největších deníků v zemi Gazeta Wyborcza Adama Michnika si nyní připomínáme smutné výročí, kapitál důvěry z roku 1989 se prý promarnil. Svoboda totiž dle jeho názoru byla vystavěna na manipulaci, lži, korupci a beztrestnosti vládnoucí elity.

Magda Vášáryová, která sklízela za svá slova vůbec největší ohlas, například vyzvala mladé lidi, kteří tvoří podstatnou část publika dnešní jubilejní konference, aby chodili volit. Jinak podle ní můžeme o svobodu během 48 hodin opět přijít.