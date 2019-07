Z Konfederace politických vězňů zmizely osobní údaje tisíců lidí. Spolek bojuje o přežití | info.cz

Spolek, který sdružuje bývalé politické vězně a jejich pozůstalé získal do svého čela nového opatrovníka, který jej má vyvést z krize. Do té se Konfederace politických vězňů dostala poté, co se minulé vedení opakovaně, ale neúspěšně pokoušelo spolek proti přání členů rozpustit. Oživení bude ale zřejmě náročné. Před nástupem opatrovníka zmizely ze sídla Konfederace veškeré dokumenty včetně seznamu členů i kontaktů. Bývalé vedení vypovědělo také nájem, takže Konfederace bude za pár týdnů bez sídla. „V podstatě jediným naším majetkem jsou teď prázdné skříně, nepořádek včetně shnilých potravin, které tady zůstaly po minulém vedení, jeden počítač a ta sklenička, ze které pijete,“ uvítal mě v sídle Konfederace Otakar Tulačka.