Ze Zaorálka je ministr. Vláda je kompletní, stabilní vládnutí nás ale nečeká | info.cz

Prezident Miloš Zeman v úterý jmenoval Lubomíra Zaorálka z ČSSD ministrem kultury ve vládě Andreje Babiše. Zaorálek se do vysoké politické funkce vrací po zhruba dvou letech, kdy byl v kabinetu Bohuslava Sobotky ministrem zahraničí. Končí tak symbolicky několikaměsíční přetahovaná, kterou způsobil především prezident Zeman tím, že odmítal nejprve odvolat Antonína Staňka a následně na post jmenovat původního nominanta ČSSD Michala Šmardu. Podle politologa Lubomíra Kopečka to nicméně neznamená, že by nás odteď čekalo stabilní vládnutí.

„Současnou vládu za konsolidovanou rozhodně nepovažuji,“ říká Kopeček pro INFO.CZ a vysvětluje: „Při pohledu na poslední rok je to v zásadě neustálé řešení nějakého sporu či problému, nejčastěji spojeného s premiérem.“ Politolog připomíná kauzu syna Andreje Babiše „s jeho zvláštním výletem na Krym“, hovoří o předběžných auditech Evropské komise, všímá si také velkých demonstrací, které nás mimochodem čekají také na podzim při 30. výročí listopadu 1989.

Podle Kopečka je pravděpodobné, že se problémy premiéra budou i v příštích měsících kumulovat. Kromě zmíněných demonstrací bude muset nejspíš opět řešit kauzu Čapí hnízdo a vyloučit nelze ani to, že ho v kauze čeká soud. Zároveň se očekávají finální verze unijních auditů ohledně premiérova střetu zájmů. „Za rok pak budou krajské a senátní volby, kdy šance na dobrý výsledek pro ČSSD vypadají prozatím dost nepravděpodobně. Navíc zpomaluje ekonomika a je jasné, že letošní spory o rozpočet budou příští rok asi ještě mnohem větší,“ myslí si Kopeček.

Podle politického analytika Lukáše Jelínka je i tak značně překvapivé, jak rychle se koaliční vztahy podařilo urovnat. „Dalo se čekat, že ČSSD neodejde z vlády kvůli ministrovi kultury, tím by nic u svých voličů neuhrála. Ale čekal jsem, že se vztahy vyhrotí na pozadí projednávání rozpočtu – a to třeba až k sociálně demokratickému řízenému opuštění vlády,“ uvažuje Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle něj se to jeví tak, že Jan Hamáček uzavřel s Andrejem Babišem dohodu, že koalici aspoň ještě pro letošek udrží.

„Sociální demokracie vyřešila za prezidenta s premiérem problém s kulturou, Andrej Babiš dal na oplátku pokyn ministryni financí Aleně Schillerové, aby vyšla vstříc Janě Maláčové u rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvažuje Jelínek s odkazem na miliardy, které šéfka ministerstva práce a sociálních věcí dostane navíc pro příští rok. Zdůrazňuje přitom, že je kompromis cenný pro oba lídry. „Hamáček může držet strategii vládní účasti ČSSD. A Babiš bude mít seriozního partnera i v době, kdy bude mít horkou půdu pod nohama kvůli Čapímu hnízdu a bruselským auditům.“

Jelínek dle svých slov nečeká, že by tyto dva důvody mohly způsobit odchod ČSSD v příštích měsících. „Kdyby se měla koalice štípnout, bude to kvůli rozdílným pohledům na sociální a ekonomická témata: platy, minimální mzdu, věk odchodu do důchodu, daně. Průběh letní krize mi ale napovídá, že Hamáček sám k odchodu nezavelí, musely by se tedy změnit poměry v předsednictvu ČSSD. To ale není vyloučené nikdy,“ uzavírá Jelínek.

A pokud se jeho kolegy Lubomíra Kopečka zeptáte, zda sociální demokraté neměli dodržet svá ultimáta a z vlády odejít, odvětí: „Je to možná debata pro konec srpna 2019. Nicméně při pohledu na výsledek hlasování předsednictva ČSSD – jen těsně nadpoloviční většina pro setrvání ve vládě – je otázka, jestli tyhle záležitosti v průběhu následujícího roku stávající podporu setrvání nevychýlí k odchodu z vlády. Není příliš pravděpodobné, že by tato vláda při tolika problémech dožila v tomto složení až do konce řádného termínu sněmovních voleb.“