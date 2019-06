Zeman odmítá jmenovat Šmardu ministrem kultury. Hamáček vyhrožuje odchodem z vlády | info.cz

Sněmovna se sice sešla kvůli hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, to hlavní drama dnešního dne se ale odehrává jinde. Podle zákulisních informací INFO.CZ totiž prezident Miloš Zeman v úterý odmítl připustit, že by byl místopředseda ČSSD Michal Šmarda jmenován ministrem kultury. Předseda ČSSD Jan Hamáček v reakci na tento šprajc prezidenta tlačí premiéra Andreje Babiše do kouta: buď bude Šmarda ministr kultury, anebo nebude ČSSD ve vládě.

Rozuzlení peripetie okolo odvolání stávajícího ministra kultury Antonína Staňka a jmenování jeho nástupce Michala Šmardy je stále v nedohlednu. Prezident Miloš Zeman podle očekávání vládní rošádu i nadále blokuje. Na tahu je tudíž premiér Andrej Babiš, který dal ale už před časem od celé věci ruce pryč s tím, že jde o spor mezi sociální demokracií a prezidentem. Předseda ČSSD Jan Hamáček se ho ale logicky snaží vrátit do hry: buď se o jmenování Šmardy ministrem kultury zasadí, anebo odejde ČSSD z vlády.

Možná není od věci ocitovat jeden starší příspěvek politoložky Vladimíry Dvořákové na twitteru, která napsala: „Pokud se odvolání Staňka bude protahovat kvůli Hradu, má si to podle Babiše Hamáček řešit sám. Dle svého zvyku se premiér zbavuje odpovědnosti – žalobu k Ústavnímu soudu může dát jen on. Pokud se situace vyhrotí a premiér jednat nebude, ČSSD může udělat jedinou věc: odejít z vlády.“ A přesně tímto směrem předseda sociálních demokratů uvažuje.

Co v danou chvíli nevíme, je, jakým směrem se rozhodne jít premiér. V zásadě má dvě možnosti: buď jít do sporu s prezidentem, což se mu zjevně nechce, anebo hodit sociální demokraty přes palubu. Jasněji by v tomto ohledu mělo být v řádu hodin. Celá anabáze naopak potvrzuje jednu starší tezi: stávající koalici netvoří dva, nýbrž tři subjekty. Kromě hnutí ANO a sociálních demokratů je to také Hrad. Za stoupence Zemana lze označit kromě stávajícího ministra kultury také ministra zemědělství nebo ministryni spravedlnosti.