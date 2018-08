Zeman peskuje Kmoníčka za fiasko s návštěvou USA. Je to mimo, ať koukne do zrcadla, míní expert

Podle slov velvyslance Kmoníčka americké ministerstvo zahraničí v současnosti spolu s Bílým domem pracuje na „realizaci návštěvy vyšší než ministerské“. V úterý to uvedl v pořadu Události, komentáře s tím, že v tuto chvíli je Česko podle USA „v mnohem lepší kondici“. Dojednávání návštěvy může pozitivně ovlivnit fakt, že ČR má konečně vládu s důvěrou.

Český velvyslanec odmítl uvést, kdo konkrétně by se na návštěvu Bílého domu měl vydat. To si prý určí americká strana, která ale podle ambasadora zároveň musí zvážit, že „ze symbolického pohledu je pro českou stranu důležité, aby to byl prezident“. Následně dodal, že Spojené státy ale mají tendenci „zaměřit se spíš na úroveň premiéra“.

Který z českých ústavních činitelů se vydá přes Atlantik, tak zatím není jasné, o Zemana ale s největší pravděpodobností nepůjde. „Pokud to má být návštěva vyšší než ministerská, tak už nám zbývá pouze premiér, prezident a eventuálně předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který tam ovšem před nedávnem byl, a předseda Senátu,“ jmenuje možné kandidáty na cestu bývalý velvyslanec v Rusku a Spojených státech Petr Kolář, který pozvánce zaslané z Washingtonu na Pražský hrad velké šance nedává.

„Co se týče Miloše Zemana a jeho pozvání do Bílého domu, upřímně řečeno, mě by to velmi překvapilo. Ale možná pan velvyslanec Kmoníček dokáže i toto, takže uvidíme,“ říká Kolář pro INFO.CZ. Důvodem neuskutečněné návštěvy jsou podle něj Zemanovy kontakty na Rusko. Na ty jako na možnou příčinu toho, proč se prezident do Bílého domu zatím nepodíval, před nedávnem upozornil i americký server OpsLens, který se specializuje na témata kolem národní bezpečnosti. Kromě jiného přitom zmínil roli prezidentova poradce a někdejšího šéfa české pobočky Lukoilu Martina Nejedlého. „Pokud vím, tak opravdu to je nejen osobní vazba pana prezidenta, ale i úzké vazby jeho okolí na určité ruské zájmové skupiny, z nichž některé jsou napojené na ty, kdo jsou pod sankčním režimem. Proto by mě to překvapilo,“ vysvětluje Kolář.

Tomu, že by prezident Zeman mohl v blízké době odjet na státní návštěvu USA a do Bílého domu, velké šance nedává ani bývalý diplomat a exministr zahraničí Cyril Svoboda, podle kterého o tom svědčí i fakt, že Zeman oznámil, že letos nepojede na Valné shromáždění OSN do New Yorku, kam v uplynulých letech cestoval, což Hrad vždy s oblibou náležitě zdůrazňoval.

„Zřejmě vyhodnotili, že tyto cesty nemají perspektivu setkání s prezidentem Spojených států,“ říká Svoboda pro INFO.CZ s tím, že důvodem fiaska s návštěvou Bílého domu mohou být výše zmíněné Zemanovy kontakty na Rusko, ale také nemusí. „Země naší velikosti a váhy má velice komplikovanou situaci, protože na planetě je 193 států a je mnoho zemí, které mají zájem o setkání s prezidentem Spojených států,“ dodává bývalý diplomat.

Kmoníček za to nemůže

Navzdory kontaktům na Rusko však český prezident odmítá uznat, že by mohl být problém na jeho straně, a namísto toho hází vinu za neuskutečněnou schůzku v Bílém domě na Kmoníčka. Náznaky Zemanovy nevraživosti vůči velvyslanci se objevovaly už v minulosti, ve středu se pak prezident do Kmoníčka opřel nedůstojně a naplno.

„Nemáme problémy (s USA) až na to, že se Hynkovi Koníčkovi (prezident jméno velvyslance skutečně spletl – pozn. redakce) stále nepodařilo dosáhnout setkání s Trumpem, ale ne každý je tak schopný velvyslanec jako Eva Filipi v Damašku,“ obul se Zeman do Kmoníčka během včerejšího setkání s velvyslanci na Pražském hradě – veřejně a v přímém přenosu televize. Podle bývalých diplomatů oslovených redakcí INFO.CZ však český velvyslanec za nedojednané setkání Zemana s Trumpem nemůže.

„Pokud to je dobrý velvyslanec, může pomoct, ale s ním to nestojí a nepadá. On je pouze instrument té návštěvy – aby schůzka proběhla, musí být politický zájem na straně Spojených států,“ říká Svoboda s tím, že velvyslanec není hybatelem celého procesu.

„Americký prezident musí mít zájem setkat se s Milošem Zemanem a Hynek Kmoníček k tomu může přispět. Není to ale o tom, že je schopný velvyslanec, nebo ne. Eva Filipi dělá dobrou práci, zároveň má ale unikátní postavení v tom smyslu, že my jsme jediná unijní země, která má vedoucího zastupitelského úřadu u Bašára Asada, který je jinak na černé listině,“ míní Svoboda na konto velvyslankyně v Sýrii.

Házení viny na Kmoníčka přitom kritizuje i Kolář. „Myslím si, že by si pan prezident měl především sám sobě nastavit zrcadlo a možná by pak viděl, jak má křivou hubu. Tohle není úplně na velvyslanci,“ říká pro INFO.CZ. Připomíná telefonát Zemana s Trumpem po jeho zvolení do úřadu, po kterém Pražský hrad uvedl, že se v dubnu 2017 oba státníci setkají v Bílém domě. Hrad kolem schůzky dlouhodobě mlžil a ta se nakonec nikdy neuskutečnila.

„Pan velvyslanec Kmoníček měl možná panu prezidentovi na začátku vysvětlit, že to není tak, že dostal pozvání, když si s Trumpem telefonovali. Takže si za to trochu může sám, protože pomohl u pana prezidenta vytvořit iluzi, že se povede setkání zorganizovat a teď za to dostává čočku. Ale je to primárně problém pana prezidenta, který by to neměl svádět na neschopnost velvyslance. V první řadě by tedy měl pochopit, že tím problémem není velvyslanec, ale on sám a jeho nejbližší okolí a spolupracovníci,“ uzavírá Kolář.

Nejpravděpodobnější tak je, že se zřejmě v následujících měsících vydá do USA premiér Andrej Babiš. Nasvědčují tomu i informace, které má INFO.CZ k dispozici. Úřad vlády na dotazy na toto téma neodpověděl.