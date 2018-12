Zeman rozděluje národ. Je třeba ho zastavit, říká spoluautor petice proti prezidentovi

Prezident Miloš Zeman škodí České republice a nálepkováním rozděluje národ. Myslí si to překladatel a bývalý diplomat Fedor Bruoth, jenž je spoluautorem petice „Poslanci a senátoři, zastavte Miloše Zemana“, kterou už podepsalo šestnáct tisíc lidí. Proč by podle Fedora Bruotha měl prezident svoji angličtinu používat spíš méně? Za co při pohledu na dnešek můžou občané a za co politici?