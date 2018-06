Zimola potápí nominaci Pocheho. Zmínil Zaorálka jako náhradu, kraje jsou ale proti

Sociální demokracie by na nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí měla trvat. Shodla se na tom většina předsedů krajských organizací, které oslovila ČTK. Pokračuje tak rozkol strany vyvolaný včerejšími slovy statutárního místopředsedy Jiřího Zimoly, který se jako první člen vedení ČSSD v pondělí od jednoznačné podpory Pocheho odvrátil. Dnes Zimola ČT řekl, že by strana měla začít jednat o jiném kandidátovi, a zmínil exministra Lubomíra Zaorálka.

Zimola ČT řekl, že sociální demokracie má řadu kvalitních a erudovaných odborníků na všechna ministerstva. "To platí i v případě ministerstva zahraničí. Platí, že bychom se měli bavit o tom, jestli není možné navrhnout jiné jméno, například si troufám říct jméno Lubomíra Zaorálka," uvedl. Zaorálek, který byl šéfem diplomacie v předchozí vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), podle něj ve funkci prokázal potřebnou erudici.

Podle předsedy středočeské ČSSD Robina Povšíka je Poche odborně zdatný člověk s obrovskou zkušeností v zahraniční politice. "Čas ukazuje, že to, co se mu podsouvá, není pravda. Jestli si sociální demokracie chce zachovat nějakou důstojnost, tak z této z mého pohledu velmi dobré nominace kandidáta na ministra ustupovat nemůže," míní. Pokud by to znamenalo konec připravovaného vládního projektu, nebude to podle Povšíka vina ČSSD, která chce jen to, aby se dodržovaly dohody.

Šéf pražské ČSSD Petr Pavlík v pondělí uvedl, že spor by měl řešit především Babiš. Dohoda ANO a ČSSD podle něj zahrnovala program i personálie a šéf ANO by ji měl v takové podobě prosadit. Pokud to neudělá, není pro ČSSD důvod do takovéto vlády jít, konstatoval Pavlík.

"Tady už nejde jen o Pocheho, tady už jde o princip," řekl šéf tachovské okresní organizace ČSSD Václav Votava. Pokud mezi ČSSD a ANO byla dohoda o tom, že si nebudou vzájemně kádrovat kandidáty, neměl by Babiš ČSSD do výběru budoucích ministrů nijak mluvit, uvedl.

Podle krajského předsedy ČSSD v Libereckém kraji Jana Mečla by ústupek straně nic dobrého nepřinesl. "Kroky už byly z naší strany učiněny a na krok dopředu udělat dva kroky zpět, nikam nevede," dodal.

Jihomoravská předsedkyně ČSSD Naděžda Křemečková se odvolává na to, že předsednictvo strany svázalo hlasování v referendu s konkrétními pozicemi ve vládě i s konkrétními lidmi, kteří jsou na ně nominováni. "Tuto nominaci může podle konstrukce dohody vládní spolupráce zrušit či změnit pouze ČSSD jako suverénní strana, nikoli premiér, prezident ani KSČM," uvedla. Vedení sociálních demokratů podle ní nesmí tlakům podlehnout, pokud si chce zachovat důstojnost a mandát členské základny vzešlý z referenda. Stejného názoru je i brněnský předseda strany Oliver Pospíšil.

I Petr Krčál, šéf ČSSD na Vysočině a kandidát na ministra práce a sociálních věcí upozorňuje, že stranické referendum bylo spojeno s konkrétními jmény a Praha byla jedním z regionů, která vládní spolupráci podpořila nejvíc. "Praha do referenda získala třetí největší počet hlasujících, vykládám si to tak, že tím potvrdila Pocheho mandát," dodal. Na jmenování Pocheho by trval i předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín.

Předseda jihočeské ČSSD a první místopředseda strany Jiří Zimola připustil, že by ČSSD mohla nabídnout jiného kandidáta. Na twitteru napsal, že ČSSD není strana, která si nechá diktovat, co má dělat. Vzápětí ale dodal: "Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že ČSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post." Pro Českou televizi (ČT) v této souvislosti zmínil dřívějšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.

Podle předsedy olomoucké krajské organizace ČSSD Jiřího Zemánka jde o složitou odpověď. "Nemám totiž informace, jaká hra se tady hraje. Pokud je to opravdu pouze v osobě pana Pocheho, myslím, že by to strana mohla vyřešit. V případě, že se tady v uvozovkách jedná o nějaké hrátky a pan Poche je pouze záminkou k tomu, aby ke vzniku vlády nedošlo, tak samozřejmě ustupovat nebudeme," řekl dnes ČTK Zemánek. Místopředsedkyně výkonného výboru ČSSD Karlovarského kraje Markéta Wernerová uvedla, že nominace členů vlády byly vždy plně v kompetenci předsedy strany.

Dění kolem Pocheho dnes odmítl komentovat předseda hradecké ČSSD a poslanec Jan Birke. V sobotu ČTK řekl, že Babiš jeho odmítnutím udělal podraz na sociální demokracii a že v otázce jmenování Pocheho ministrem by ČSSD neměla v žádném případě ustupovat. Podle Birkeho premiér porušil přichystanou koaliční smlouvu mezi ANO a ČSSD dříve, než začala platit.

Nevyjádřil se předseda ČSSD v Pardubickém kraji a šéf poslaneckého klubu strany Jan Chvojka. "Komentovat to lze až po schůzce pana Pocheho s panem prezidentem. Potom uvidíme, jak to bude dál," řekl.