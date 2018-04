Získat informace o platech úředníků už nebude tak jednoduché. Vláda dá lidem do zákona překážky

Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Má podle resortu vyjasnit práva poskytovatelů informací a žadatelů o ně. Návrh však v sobě skrývá potenciálně zneužitelná ustanovení. Pokud by totiž šlo dopředu dovodit, že se žadatel chystá zákon či požadovaná data zneužít, informace by získat nemusel. A potíže může dělat i možnost požadovat kauci za zpracování dat. Obě opatření vyznívají ve prospěch institucí, kterým by dala možnost odmítat žadatele.

Novela zákona primárně reaguje na nedostatky, které obsahuje současná verze normy a na něž poukázal i Ústavní soud. Zpřesňuje výčet subjektů, které mají povinnost informace poskytovat. Zatímco nyní se mluví o „veřejných institucích“, nově bude v zákoně seznam právnických osob.

Ústavní soud na nejasné vymezení upozornil, když řešil spor ohledně zveřejňování informací ze strany ČEZ. Rozhodl, že podle stávajícího znění tak polostátní firma činit nemusí. Soud uvedl, že nechce veřejnosti upírat její právo, ale v zákoně je špatně vymezeno, kdo musí data poskytovat.

„Stávající právní stav vykazuje poměrně značné deficity jak z hlediska ochrany žadatelů, tak z hlediska ochrany povinných subjektů. Ani jednu z nich přitom nelze uspokojivě řešit výkladem či skrze rozhodování správních soudů,“ uznalo Ministerstvo vnitra v důvodové zprávě k novele.

Vláda zatím nerozhodla, jestli se povinnost bude týkat i firem ovládaných státem, kraji či obcemi. V novele, která je nyní v připomínkovém řízení, uvádí obě varianty. Pokud by je z povinnosti vyjmula, znamenalo by to, že by se občané nemuseli dostat k informacím nejen ČEZ, ale například Českých drah a dalších podniků se státní účastí.

„K povinnosti pro tyto společnosti se stavím negativně. Může dojít k úniku know-how a oslabení konkurenceschopnosti takových podniků,“ přiklání se v rozhovoru pro INFO.CZ k možnosti firmy ze zákona vyčlenit právník Miroslav Krutina.

Zneužitelné zneužití

Potenciálně nebezpečněji však zní jiná část zákona. Návrh rozšiřuje důvody a možnosti pro odmítnutí žádosti. Nově se tak bude moci stát, pokud lze dopředu dovodit, že cílem žádosti je nátlak na konkrétní fyzickou osobu, které se informace týkají, nebo způsobení nadměrné zátěže poskytovateli. V praxi by se jednalo především o případy, kdy veřejnost žádá informace třeba o platech konkrétních zaměstnanců na vysokých postech – ti by novým zněním paragrafu mohli být efektivněji chráněni před „nežádoucím“ zájmem okolí. Zákon sice výslovně říká, že důvodem nesmí být rozsah informací, i tak je ale bod poměrně sporný a potenciálně zneužitelný.

„Tato novela usiluje blokovat zneužívání práva na informace. Nelíbí se mi ale vágní formulace v paragrafu 11a, kde se píše, že lze ve vztahu k podané žádosti dovodit zneužití práva na informace, zejména lze-li dovodit, že cílem žádosti je způsobit nátlak nebo nepřiměřenou zátěž. Lze dovodit ledacos. Dovedu si zneužití této pojistky představit. Líbilo by se mi více, pokud by tam byla formulace, že taková žádost je zjevným zneužitím práva na informace,“ komentuje pro INFO.CZ Krutina.

Ministerstvo se ve zprávě brání, že subjekt bude muset rozhodnutí informace odepřít adekvátně zdůvodnit. „Jeho názor bude podléhat instančnímu přezkumu nadřízeným orgánem povinného subjektu a následně přezkumu ve správním soudnictví,“ dodává.

Záloha až tisíc korun

Třetí výraznou novinkou je možnost chtít po žadateli zaplatit zálohu na úhradu nákladů. To se vztahuje na případy mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. Záloha nesmí přesáhnout 60 procent odhadovaných nákladů nebo tisíc korun a úřady či firmy budou muset o požadavku informovat občany do sedmi dnů od obdržení žádosti.

„Kauce nebude mít na vážně míněné a nešikanózní dotazy příliš velký dopad, je totiž limitována částkou tisíc korun. Je však poměrně diskutabilní, zda nebude zneužívána k odrazování žadatelů, kteří budou v sociálně slabém postavení (vězni, osoby v exekucích a insolvencích). Zákon by měl zahrnovat korektiv ve prospěch sociálně slabších,“ domnívá se Krutina.

Zákon o svobodném přístupu k informacím má Česko od roku 1. ledna 2000. Využívají ho nejen média, ale i běžní občané či aktivisté. Veřejnost se díky němu dozvěděla nejen platy některých státních úředníků, ale také třeba informace o korespondenci mezi českým a americkým prezidentem.