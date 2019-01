Babišův zemědělský byznys. Auditoři zkoumají dokumenty o možném střetu zájmů

Evropská auditní mise začíná zkoumat dokumenty Státního zemědělského intervenčního fondu, aby zjistila, zda může docházet ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a firmy Agrofert, kterou předloni v únoru vložil do svěřenských fondů. Audit by měl trvat do pátku. Výsledky se pak očekávají v řádu měsíců. Kontroly na ministerstvech pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí začaly již v minulém týdnu.