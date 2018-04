Bič na neposlušné. Unijní dotace navážeme na právní stát, zvažuje podle novinářů německá vláda

V nové německé vládě podle magazínu Der Spiegel posiluje přesvědčení, že by vyplácení evropských fondů mělo být do budoucna vázáno na dodržování principů právního státu. Státy, které by je porušovaly, by o peníze přišly. Už v příštím rozpočtovém období pro léta 2021 až 2027 by se to mohlo týkat třeba Polska, vůči kterému nyní Evropská komise vede řízení kvůli možnému porušování základních evropských hodnot.

V Bruselu i Berlíně se nyní řeší otázka, jestli má Evropská unie používat peníze, aby problematické země přivedla k poslušnosti. Evropská komise sice ještě o svém postoji definitivně nerozhodla, příslušný návrh komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera ale v minulém týdnu podle Spiegelu v EK získal širokou podporu.

Pro Polsko a případně i další státy střední Evropy by přitom rozhodně nešlo o zanedbatelné finanční částky. "Zhruba 150 miliard eur čistého získala z Evropské unie od roku 2007 čtveřice visegrádských států Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, ale když jde o to přijímat běžence nebo se řídit rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie, otáčí se k EU zády. To je recept na volební podporu populistům a pravicovým stranám jako je AfD, zní z Bruselu a stále častěji také z vlády kancléřky Angely Merkelové," píše magazín.

"EU je společenstvím hodnot, nejen vnitřním trhem. To se pak musí odrážet také v rozpočtech EU," je přesvědčen náměstek německého ministra zahraničí pro evropské otázky Michael Roth. Plány Evropské komise na spojení dodržování hodnot a evropských financí podporuje také německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD).

"Argumentace je jednoduchá. Když už je Německo, jak dalo najevo, připraveno do budoucna více přispívat do rozpočtu EU, pak chce Berlín také mluvit do toho, jak se peníze budou utrácet," konstatuje Der Spiegel, podle něhož by spor mohl ještě prohloubit stávající rozdělení mezi zeměmi na západě a východě unie.