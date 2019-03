Brexit neprospěje nikomu. Více než čtvrtina Čechů by ale chtěla referendum o odchodu z EU

Dopady blížícího se brexitu nebudou pro samotnou Británii, Evropskou unii ani pro Česko pozitivní, myslí si většina české veřejnosti. Vinu za to, že se Londýn a Brusel zatím nedohodly na podmínkách odchodu, čeští občané nejčastěji připisují oběma stranám, částečné ústupky očekávají od Britů i sedmadvacítky. Z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) rovněž vyplývá, že 55 procent respondentů nechce vyhlášení referenda o odchodu České republiky z Evropské unie. Pokud by se takový plebiscit v Česku konal, pro setrvání v EU by hlasovalo 51 procent účastníků průzkumu a 20 procent by bylo proti.